“Festival degli Incontri”, L’Aquila Futura interviene nella polemica

AQ Futura: Biondi censura Saviano e ZeroCalcare? Falso!

L’AQUILA – Il Gruppo Consiliare L’Aquila Futura interviene con il seguente comunicato sul ‘caso’ degli ospiti al “Festival degli Incontri” e si schiera con il Sindaco Biondi.

È alquanto squallido ed imbarazzante leggere falsità sul Sindaco Biondi e l’organizzazione del “Festival degli Incontri”. Una vera e propria fake news “culturale”, con l’unico scopo quello di mettere in cattiva luce Biondi, accusato di non volere Saviano e ZeroCalcare nella Kermesse dell’evento.

Ma andiamo con ordine.

Ad oggi Pierluigi Biondi non ha mai parlato con la Direttrice del Festival. Mai, neanche per telefono. La censura di Saviano e ZeroCalcare quindi è una menzogna spudorata.

Nella convenzione tra MIBAC e Comune si parla di “coordinamento nella programmazione”, visto che i soldi sono stati erogati per il Decennale del terremoto. Ragione per la quale (ovunque in Italia) i direttori artistici concordano la programmazione con gli enti che finanziano.

Ad un mese dal “Festival degli Incontri” l’organizzazione, carte alla mano, non ha ancora:

a) definito un programma completo. L’80% degli eventi sono “titoli da definire”;

b) fatto richiesta per l’80% dei luoghi, enti e spazi pubblici da attivare;

c) stipulato contratti con artisti e/o fornitori da sottoporre all’ISA (Ente attuatore).

Pertanto, quando (ieri mattina) Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila, ha chiesto di poter incontrare la Direttrice del Festival e determinare/condividere la programmazione è scattata la fake news “culturale”, con il solo obiettivo di “buttarla in caciara” per non dover affrontare i veri nodi della questione.

Ad un mese dall’evento l’organizzazione del “Festival degli Incontri” è in altissimo mare. Le carte raccontano questo. Il resto è narrazione renziana in salsa 5S, ossia FAKE NEWS.