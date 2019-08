Festeggiamenti in onore di Santa Maria Calvona a Chieti: i divieti

CHIETI – Il giorno 1° settembre prossimo si svolgeranno a Chieti i festeggiamenti civili e religiosi in onore di Santa Maria Calvona, per cui si chiede la regolamentazione della sosta e della circolazione veicolare. Nello specifico alle ore 18,30 si svolgerà la Processione e alle ore 21,00 si svolgerà uno spettacolo musicale e che non saranno presenti ambulanti su aree pubbliche. Pertanto verrà installato un palco in Viale Maiella, in prossimità dell’intersezione con Via Santa Maria Calvona, su area privata, che non andrà ad interferire con la normale viabilità veicolare. Invece durante lo spettacolo musicale serale gli spettatori si affolleranno davanti al palco, nell’area di intersezione tra Viale Maiella, Via Santa Maria Calvona e Via per Popoli;

Andiamo a vedere quali sono i divieti oggetto dell’Ordinanza n. 345/T.V.

1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il giorno 1° settembre 2019, dalle ore 18,00 alle ore 24,00, nei seguenti tratti viari:

in Viale Maiella, su entrambi i lati del tratto compreso tra l’intersezione con Via Spezioli e l’intersezione con Via per Popoli e Via G. C. Spatocco;

in Via G. C. Spatocco, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Spezioli e l’intersezione con Viale Maiella e Via per Popoli, sul lato destro verso Via per Popoli;

2. l’istituzione del divieto di transito veicolare in Viale Maiella, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Spezioli e l’intersezione con Via Per Popoli e Via G. C. Spatocco, nonché in Via G. C. Spatocco, nell’area di intersezione con Viale Maiella, per il giorno 1° settembre 2019, dalle ore 20,00 alle ore 24,00;

3. l’istituzione delle seguenti limitazioni e deviazioni, durante il periodo di chiusura al transito di cui al punto 2.:

il divieto di transito per gli autobus in Viale Maiella, all’intersezione con Piazza Monsignor Venturi, nonché in Via G. C. Spatocco, all’intersezione con Via S. Camillo De Lellis;

l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Spezioli, per i veicoli provenienti da Viale Maiella – lato Via De Turre;

il senso vietato in Via G. C. Spatocco, all’intersezione con Via Spezioli, per i veicoli provenienti da Via G. C. Spatocco – lato Via S. Camillo De Lellis;

l’obbligo di svolta a destra verso Via Spezioli, per i veicoli provenienti da Via G. C. Spatocco – lato Via S. Camillo De Lellis;

il senso vietato alla rotatoria tra Viale Maiella, Via per Popoli e Via G. C. Spatocco, presso l’uscita su Viale Maiella, per i veicoli provenienti da Via per Popoli;

l’obbligo di svolta a destra verso la rotatoria tra Viale Maiella, Via per Popoli e Via G. C. Spatocco, per i veicoli in uscita da Via Santa Maria Calvona, con realizzazione di apposita transennatura di separazione dall’area destinata ai festeggiamenti;

4. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il giorno 1° settembre 2019, dalle ore 18,00 alle ore 24,00, in Via Spezioli, su entrambi i lati del tratto compreso tra l’intersezione con Via G. C. Spatocco e la prima traversa a sinistra, al fine di consentire una buona fluidità per i veicoli deviati su detto tratto viario.

La Polizia Municipale ha la facoltà di disporre eventuali variazioni in merito alle disposizioni della presente Ordinanza, per motivi di ordine pubblico e per meglio regolamentare la circolazione veicolare. Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.