Chieti, tutto pronto per la Processione del Venerdì Santo

Sarà la prima Processione con la Piazza interamente fruibile. Sicurezza, navette e volontari, pronti a un’edizione dai grandi numeri

CHIETI – “Sarà la prima processione con la piazza interamente libera quella di quest’anno, per questo ci prepariamo ad accogliere migliaia di persone e contiamo di farlo in sicurezza e nel migliore dei modi, grazie alla sinergia con tutte le forze dell’ordine, nonché con i volontari di protezione civile perché la sicurezza sia garantita e tutti possano assistere a questo evento unico e storico per la nostra città e per l’Abruzzo che ci ha consentito di avere sul territorio forze potenziate affinché tutto vada nel migliore dei modi”, così il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco e assessore alla Cultura ed Eventi Paolo De Cesare.

Nel link l’ordinanza con i divieti: https://www.comune.chieti.it/documents/pagine/attachments/ordinanza%20n.%20165_2024.pdf

“Abbiamo fatto più di una riunione sia in Prefettura, sia in Questura, perché si tratta dell’evento più importante della città e abbia l’attenzione che necessita – ribadiscono sindaco e Vicesindaco – . Si tratta di un momento catartico, lo è a livello spirituale, perché parliamo di una delle processioni di antiche d’Italia, oltre che d’Abruzzo, ma lo è anche come evento attrattivo che per la sua identità, per la sua storia e per la ritualità che coinvolge centinaia di musicisti e figuranti, oltre a decine di migliaia di persone che ogni anno vengono a viverlo direttamente. Siamo lieti che quest’anno la processione torni ad avere l’intera piazza a sua disposizione, cosa che renderà ancora più d’effetto il colpo d’occhio e la bellezza del rito. Come sempre e grazie all’organizzazione della Confraternita del Sacro Monte dei Morti, il percorso abbraccerà tutte le strade e i vicoli del centro storico, lungo il tragitto saranno dislocate forze dell’ordine, Polizia Municipale e i volontari delle associazioni di Protezione civile, il cui numero è stato potenziato, proprio a fronte della maggiore affluenza prevista. Al fine di limitare disagi e fluidificare sia l’accesso in città, sia l’uscita, con la Panoramica abbiamo predisposto un servizio di bus navetta che farà la spola fra il Pala Tricalle e largo Cavallerizza a partire dalle 17.30 e fino alle 23.35. Ci sarà una viabilità a compartimenti stagni, per consentire che il corteo che parte dalla cattedrale attraversi in sicurezza tutto il lungo percorso cittadino. Accanto ai divieti di sosta e di accesso di varie porzioni del centro storico riportate nell’ordinanza relativa, abbiamo aggiunto anche divieti di somministrazione e vendita di bibite in vetro nel perimetro interessato dal percorso, che sarà interdetto anche agli ambulanti e dovrà essere il più libero possibile da strutture di pertinenza dei pubblici esercizi.

L’invito per tutti è quello di venire ad assistere a un evento davvero unico e coinvolgente, che con la sua bellezza è capace di toccare la sensibilità di chiunque, cattolico o non cattolico, confermando grandi emozioni: quelle dei cittadini e di chi lo conosce”.

Foto di repertorio