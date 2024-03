Chef professionisti prepareranno un pranzo aperto a tutti, persone sole, persone con disagio economico, persone senza dimora, anziani

CHIETI – Una Pasqua di amore, di vicinanza e di solidarietà quella organizzata dall’associazione comunità Papa Giovanni XXIII di Chieti.

“Avrò cura di te”, questo il nome dell’iniziativa che trasformerà “La Capanna di Betlemme” in via via Ravizza 107 (sede dell’associazione) in un ristorante stellato.

Chef professionisti prepareranno un pranzo aperto a tutti, persone sole, persone con disagio economico, persone senza dimora, anziani.

Alle ore 11 gli amici che vivono in strada saranno accompagnati nella sede per una giornata da trascorrere tutti insieme.

Il pranzo è totalmente offerto dall’ associazione History Life Onlus.

Per chi fosse impossibilitato ad arrivare alla Capanna di Betlemme è previsto un servizio consegna a domicilio del pasto a cura del Cisom di Chieti.

Per info e prenotazioni 3477524671.

Il menù prevede:

antipasto (prosciutto crudo, formaggio fritto, funghi grigliati)

primo piatto (cannelloni di crepes alla teramana)

secondo piatto (straccetti di vitello al Montepulciano con dadolata di melanzane)

dessert (bigné al pistacchio)