Fossacesia Marina, iniziati i lavori di potatura degli alberi sul Lungomare

Gli interventi, che andranno avanti fino al 10 aprile, riguardano circa 800 alberi e altri 100 su cui effettuare solo la pulizia dei tronchi

FOSSACESIA – Sono iniziati i lavori di potatura degli alberi sul Lungomare di Fossacesia Marina, che andranno avanti fino al prossimo 10 aprile. Gli interventi, che riguardano circa 800 alberi e altri 100 su cui effettuare solo la pulizia sui tronchi, sono a cura della ditta appaltatrice Flògarden, di Fossacesia.

I lavori oltre a favorire la longevità delle piante, permetteranno di risolvere problemi di stabilità delle stesse, verticalità e ingombro. Si procederà inoltre all’eliminazione di rami secchi e delle branche cariate. Sono operazioni che mirano a rendere più accogliente il Lungomare e l’ intero territorio di Fossacesia. “Con l’arrivo della primavera– affermano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani- molte attività presenti, soprattutto alla Marina, riapriranno i battenti in vista della prossima stagione estiva, e come sempre, ci attendiamo un notevole afflusso di turisti. Inoltre, il litorale sarà a breve lo scenario di due importanti eventi ciclistici: il Giro d’Abruzzo e il Giro d’Italia. Il 15 maggio prossimo, infatti, la Corsa Rosa toccherà ancora una volta Fossacesia, in occasione della tappa numero 11, da Foiano di Valfortore a Francavilla a Mare, e transiterà per tutta la lunghezza del Lungomare, dove è previsto, tra l’altro, un traguardo volante”.

Ultimate le operazioni di potatura alla Marina, gli interventi proseguiranno su tutto il territorio comunale compresi l’area di San Giovanni in Venere e Villa Scorciosa.