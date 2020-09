Feste di Settembre 2020 a Lanciano: il programma

Piccoli eventi, oltre ai concerti di Paolo Mengoli, Simona Molinari e Daniele Silvestri, per il Settembre lancianese in tempo di Covid

LANCIANO – Piccoli eventi dislocati in vari punti, oltre ai 3 concerti principali, per far vivere un seppur minimo clima di festa, senza mettere a rischio la sicurezza e la salute pubblica.

Questa l’idea alla base del mini programma di eventi allestito dal Comitato Feste di Settembre 2020, a seguito dell’annullamento degli appuntamenti della tradizione del Settembre lancianese, dovuto all’Emergenza Covid-19.

Si inizia così il 12 settembre 2020, alle 21.30 all’Ingresso dell’Ippodromo, per una serata Omaggio a Fabrizio De Andrè (il poeta cantatore).

Il 13 settembre, che nella tradizione rappresenta la “Nottata” in attesa dei fuochi pirotecnici delle 4 del mattino, che danno inizio alle Feste di Settembre, piazza Plebiscito dalle 18 ospita “Una città per giocare” con l’associazione “New Crazylab bis” e associazione “La tavolozza dei sorrisi” che proporranno attività ludiche per bambini: laboratori creativi, balli e i giochi che rievocano i tempi andati come la campana, il tiro alla fune, ecc., il tutto accompagnato dalle mascotte Minnie e Topolino

Alle 19.30 alle Torri Montanare il Comitato con grande gioia ospiterà il prof. Remo Rapino, neo vincitore del premio Campiello con il suo libro “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”. Più che una semplice presentazione del libro, l’appuntamento proporrà “Sguardi su Lanciano e dintorni con gli occhi di Liborio” e, oltre a Rapino, vedrà interventi della prof.ssa Paola Marrocco. Alle 21.30, nella stessa location, ci sarà la presentazione e proiezione del film cortometraggio “Cuore Italiano”, a cura dell’associazione cinema “Ameno” e di Silvio Luciani. Il film è stato presentato in anteprima nazionale alla 77° mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, nello spazio Cinecittà Luce e sarà successivamente distribuito sulla piattaforma RAI CINEMA Channel.

Nel cast degli attori protagonisti, oltre ai noti Simone Montedoro, Matteo Carlomagno ed al giovane Giovanni Pelliccia, l’attrice Lancianese Chiara Tascione, ed altri due abruzzesi nel cast tecnico come Silvio Luciani per il parrucco e Marika Zinni per il trucco. Sempre il 13 settembre alle 22.30 – Ingresso Ippodromo – ci sarà il noto gruppo locale dei Pop’s soul music in concerto.

I fuochi di apertura, come già detto, non si svolgeranno, ma ci sarà comunque uno sparo simbolico, alle 4 del 14 settembre, dalla Torre Civica.

Le 3 giornate clou del Settembre lancianese ospiteranno i concerti di Paolo Mengoli (14 settembre 2020, h 21.30 piazza Giovanni Paolo II, quartiere Santa Rita); Simona Molinari (15 settembre 2020, h 21.30 – stadio G. Biondi); Daniele Silvestri (16 settembre 2020, h 21.30 – stadio G. Biondi). Per quest’ultimo i biglietti (in vendita sul circuito Ciaotickets al prezzo di 10 euro + 1 euro di prevendita) sono quasi sold out, mentre per la Molinari, sempre su Ciaotickets, hanno un costo di 1 euro. Ingresso gratuito ma a numero chiuso, invece, per Paolo Mengoli.

Il 15 settembre previsti altri due piccoli appuntamenti: alle h 21.30 in piazza Pace “Quando la musica diventa poesia”, alle 22.30 alla Caffetteria Fenaroli, presentazione della graphic novel “Bukowski” di Alessio Romani – Roger Angeles, a cura di Andrea Rapino. A seguire, concerto “La compagnia della polvere”.

Il 16 settembre, infine, giornata storica dedicata alla Processione Mariana cittadina (che quest’anno non ci sarà, mentre la messa sarà celebrata in piazza Plebiscito), in onore della nostra Madonna del Ponte si svolgerà, dalle 21 in piazza Plebiscito, “Madonna del popolo Frentano”, videomapping delle immagini della Madonna custodite nel Museo Diocesano di Lanciano. In occasione dei festeggiamenti legati al Dono alla Madonna del Ponte, le opere più belle e importanti del Museo Diocesano saranno “disegnate” sulla facciata della cattedrale con la tecnica del videomapping.

L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano in collaborazione con l’Arcidiocesi Lanciano-Ortona.