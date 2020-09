Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 13 settembre

Notizie del 13 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 37 sono i ricoverati, 3 persone in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 13 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale dell’11 settembre parlava di 35 nuovi positivi, 36 ricoverati, 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 501 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 513 i positivi. Il prossimo report srà rilasciato lunedì 14 settembre.

Il 12 settembre In Abruzzo si sono registrati 11 nuovi positivi su 1584 tamponi analizzati. 4 sono relativi alla Provincia dell’Aquila, 2 a quella di Teramo, 4 a quella di Pescara e 1 quella di Chieti. Non si sono registrati nuovi decessi. I ricoverati in malattie infettive erano 37 (+1), in terapia intensiva 3 (-1). Gli attualmente positivi erano 544 (+3).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino del 12 settembre 2020 parla di 1.501 nuovi casi, 1.951 ricoverati, 182 quelli in terapia intensiva e 35.370 in isoamento domiciliare; 6 decessi.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 8.567 in Lombardia, 4.621 nel Lazio, 3.898 in Campania, 3.827 in Emilia Romagna, 2.940 in Veneto, 2.402 in Toscana, 2.030 in Piemonte, 1.747 in Sicilia, 1.599 in Puglia, 1.379 in Sardegna, 1.088 in Liguria, 586 in Friuli Venezia Giulia, 544 in Abruzzo, 486 nelle Marche, 437 a Trento, 419 in Umbria, 388 in Calabria, 266 a Bolzano, 155 in Basilicata, 90 in Molise, 34 in Valle d’Aosta.

ASTRAZENECA RIPRENDE I TEST SUL VACCINO

AstraZeneca ha annunciato di aver ripreso i test clinici sul vaccino contro il Coronavirus in Gran Bretagna che erano stati interrotti dopo che nei giorni scorsi un volontario si era sentito male e la sperimentazione era stata sospesa.

CRISANTI: A OTTOBRE_NOVEMBRE GLI EFFETTI DELLA RIPRESA DELLE SCUOLE

Il virologo Andrea Crisanti ha dichiarato che il nostro sistema sarà messo a dura prova tra 15-20 giorni quando saranno riprese sia le scuole che tutte le attività economiche. É vero che c’è un aumento dei casi ma è più lento che nel resto d’Europa anche se è necessario non abbassare la guardia per vanificare quanto è stato fatto finora.