Feste di Settembre 2021 a Lanciano, appuntamenti del 14 settembre

L’apertura come da tradizione alle 4 con i fuochi pirotecnici. La giornata culminerà poi nel concerto di Max Pezzali

LANCIANO – Con i fuochi pirotecnici di questa notte, alle 4, iniziano le 3 giornate clou delle Feste di Settembre 2021, che quest’anno si allungheranno di un altro giorno – il 17 settembre – con il concerto di Manu Chao.

Aspettando l’apertura, alle ore 20 in piazza Plebiscito l’associazione Culturale Orizzonti in Scena, dopo il grande successo della prima edizione del 2019, lancia la seconda edizione di un Talent dedicato ai più giovani: “Giovani Orizzonti Live Talent” con la direzione artistica di Antonio Primomo. Coach artistici provenienti dal mondo della Musica, del Canto, della Danza e del Teatro faranno esibire i loro giovani allievi minorenni in un particolare talento artistico. Al termine della serata, una giuria tecnica eleggerà il miglior talento che si fregerà del titolo di “Giovane Orizzonte Feste di Settembre”.

Nel piazzale dell’ex stazione Sangritana, invece, Pasquarelli Auto Summer tour.

Alle 4, appunto, i fuochi pirotecnici incendiati da Morena Fireworks, che avranno un tono minore rispetto a quelli tradizionali – sia per la presenza del palco all’interno del Parco Villa delle Rose che per evitare assembramenti – ma saranno comunque di grande spettacolo e suggestione.

Domani, martedì 14 settembre, alle 21.30 il Parco Villa delle Rose, splendidamente inaugurato con il concerto “La Musica in dono” e con il divertentissimo show di Brignano, ospiterà Max Pezzali con Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che sta portando il cantautore a esibirsi in tutta Italia. I concerti dell’autore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883. Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Max ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883.Gli appuntamenti dell’estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”. Ultimissimi biglietti disponibili sui circuiti Ticketone e Ciaotickets e rivendite autorizzate.

Le Feste di Settembre proseguiranno, poi, con gli altri concerti in programma: Gaia e Aka7even (il 15), Niccolò Fabi (il 16), e Manu Chao il 17. Giovedì 16, giornata di festività patronale, si esibirà anche la Banda Città di Lanciano Fedele Fenaroli (alle 20.30 in piazza Plebiscito) e ci saranno i fuochi pirotecnici (ore 00.30 Parco Villa delle Rose).