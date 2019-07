Festa a Villa Badessa – Arti umane 2019, il programma

Il 6 e 7 luglio esposizioni artigianali, hobbistica, sfilate, spettacoli, esibizioni, musica live con i Redback e Rino e gli altri

VILLA BADESSA – Sabato 6 e domenica 7 luglio festa a Villa Badessa, frazione di Rosciano in provincia di Pescara. Due giorni all’insegna dell’artigianato con la presenza di stand espositivi artigianali, stand gastronomici, birra artigianale, mostre fotografiche. Dal titolo Arti umane in Festa la due giorni organizzata dal Comitato Festa di Villa Badessa, insieme all’Associazione Culturale di Villa Badessa avrà in programma diversi eventi che andiamo a vedere di seguito.

PROGRAMMA

Il 6 luglio dalle ore 19:00 alle 21:00 esibizioni della Palestra Mi.Da di Cepagatti, e Power Zone di Catignano, in entrambe le giornate dimostrazione di come si fa la birra artigianale, e tanto altro.

Per concludere nelle due sere ci sarà musica live con la prima sera alle ore 21:30, il 6 luglio, le Redback con musica Italiana e Internazionale rivisitata in chiave acustica, mentre il 7 luglio alle 21:00 la cover di Rino Gaetano “Rino e gli altri”.

Inoltre la giornata del 7 Luglio, dalle ore 19 alle 21 è interamente dedicata alla tradizione Arbëreshë, essendo appunto un paese Italo-Albanese. Sarà accolta un’associazione che verrà da Casalvecchio di Puglia (FG), dove balleranno, canteranno e sfileranno, insieme ai cittadini di Villa Badessa, con i costumi tradizionali Arbëreshë. Ci saranno inoltre visite guidate alla Chiesa di Villa Badessa e al Museo, con degustazioni di Piatti tipici e vini tradizionali Arbëreshë.