Festa di riapertura del Micronido “La casetta sul fiume” a Teramo

TERAMO – Domani, Sabato 30 Novembre, in occasione della riapertura del Micronido “La casetta sul fiume” nel Parco Fluviale del Vezzola, si terrà una dimostrazione di falconeria del falconiere Giovanni Granati. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 15:00 e sono invitati a parteciparvi tutti i bambini, accompagnati dai genitori. É vietato portare animali domestici.

Nell’occasione, inoltre, sarà presentato il progetto, promosso dall’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Cristina Marroni, “L’isola che non c’è”, rivolto non solo ai bambini che frequenteranno il Micronido ma a tutti i piccoli che comunque vorranno seguirlo e che consiste in un laboratorio educativo con animali rapaci quali falchi, gufi, aquila reale, ecc. La peculiarità del progetto è che fornirà occasione di integrazione anche di piccoli con neurodiversità.