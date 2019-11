“Villaggio di Natale” a Teramo, domani l’inaugurazione

Il 30 novembre saranno aperte 27 casette in legno in cui sono ospitate le aziende che hanno aderito all’iniziativa esposti per l’acquisto prodotti dei settori enogastronomico e artigianale

TERAMO – Sabato 30 Novembre, alle 18:00 in Piazza Martiri della Libertà, saranno aperte le 27 casette in legno in cui sono ospitate le aziende che hanno aderito all’iniziativa. Verranno esposti per l’acquisto prodotti dei settori enogastronomico e artigianale. Settore enogastronomico: tartufi, frutta secca di natale, prodotti tipici pugliesi, salumi e formaggi locali, dolci tipici abruzzesi di natale, dolci tipici siciliani di natale; settore artigianato: artigianato artistico di Castelli, accessori in legno, accessori abbigliamento in legno, accessori abbigliamento in cuoio, artigianato tipico natalizio.

Il mercatino rimarrà aperto per quasi un mese, dal 30 Novembre al 28 dicembre, tutti i giorni (anche festivi), con i seguenti orari: 8.00 – 20.00; nei giorni di venerdì e sabato rimarranno aperti sino alle 22.00.

Sempre domani, dalle ore 19.00 alle 21.00 l’Istituto di Cultura Urbana Tetraktis, in collaborazione con Università di Teramo e la Scuola di Ateneo Architettura e Design dell’Università di Camerino proporrà la Future City Videomapping, concernente nella proiezione sulla facciata del Duomo di immagini e disegni di alunni delle scuole primarie e di giovani laureati sull’idea di futuro della città.

Terzo appuntamento della giornata sarà il concerto di apertura della rassegna musicale Teramo Jazz. Alle 21.30 nella sala polifunzionale della provincia, il sassofonista teramano Davide Rasetti aprirà la manifestazione col concerto di presentazione del suo album d’esordio “Zelmira”, che lo stesso giorno sarà pubblicato da Alfa Music. Rasetti sarà accompagnato da una band di musicisti teramani: Toni Fidanza al piano, Gianluca Caporale sax, Sabatino Matteucci sax, Niki Barulli batteria e percussioni, e i giovanissimi Francesco Ruggieri, Davide Foglia (percussioni) e Federica Di Domenicantonio voce. Ospite Massimo Moriconi, contrabbasso e basso elettrico. La title track “Zelmira” (il nome della mamma di Davide che non c’è più), per piano solo, sarà accompagnata dal video diretto dal filmaker chietino Dino Viani e interpretato dallo stesso giovane musicista e da Rebecca Rastelli. Ingresso gratuito.