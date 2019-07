Festa dell’Estate dei Kiwanis Club Professional al Tortuga

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci che ha ricevuto il riconoscimento di socio onorario. Pantalone: “È una festa riuscitissima”

PESCARA – Grande successo per la Festa dell’Estate dei Kiwanis Club Professional Chieti Theate, Pescara Adriatico, Pescara Aternum e Pescara Castellammare. La serata, tenutasi presso il Tortuga Beach Club di Montesilvano alla presenza dei Luogotenenti Governatore Designato ed Eletto della nuova divisione 10 Abruzzi Mariarenata Di Giuseppe e Manuel Pantalone, ha visto partecipare numerosi soci, amici ed ospiti di rilievo accorsi appositamente per l’occasione.

Tra questi il Sindaco di Pescara Carlo Masci che ha ricevuto il riconoscimento di socio onorario. La conviviale, animata dalla musica del Dj Pino Titta, ha visto altresì l’ingresso di nuovi soci che sono stati presentati dai presidenti dei quattro club organizzatori.

“È una festa riuscitissima che rafforza lo spirito di condivisione interpretato dalla nostra nuova divisione 10 Abruzzi – afferma il Luogotenente Governatore Eletto Manuel Pantalone, anche presidente del Kiwanis Club Professional della città di Chieti – siamo riusciti a dar vita ad una splendida serata all’insegna dei veri valori kiwaniani”.

Il Presidente del KC Pescara Adriatico Carmelita Censori ha evidenziato l’importanza di serate come questa per i soci tutti e per le nobili finalità su cui si fondano. Infine un ulteriore bel momento è stato rappresentato da una lotteria di beneficienza che ha visto i ragazzi diversamente abili dell’Action Club protagonisti nell’estrarre i numeri vincenti accompagnati dal Luogotenente Governatore Designato Mariarenata Di Giuseppe.