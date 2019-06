Festa della Santissima Trinità a Popoli: quando, orari

POPOLI – Questo fine settimana dal 15 giugno si terrà la festività della Santissima Trinità a Popoli, in particolar modo domenica 16 giugno: alle 17:30 verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal vescovo Mons. Michele Fusco, alle 18:30 si terrà invece la solenne processione che ospiterà le confraternite d’Abruzzo.

L’importanza dell’evento è legata alla forte tradizione abruzzese e popolese che da sempre sente il richiamo di una decisa religiosità rispetto alla propria terra e alle proprie abitudini. In un mondo essenzialmente materiale – dove non si dà più molta importanza alla comunità, questa festività santa rappresenta ben altro rispetto alla semplice celebrazione religiosa: raccoglie infatti tutto il paese e il circondario che trova in quei giorni una possibilità di reintegro dell’assetto sociale contemporaneo.

Inoltre come richiama allo spirito religioso, tanto altro è legato a quello storico: l’Ospedale di Popoli, dedicato proprio alla Santissima Trinità, venne fondato nel 1500. Una radice storica molto importante che rimarca l’essenzialità di un riferimento ospedaliero come questo il quale, da secoli, ha rappresentato una sicurezza per la gente di tutto Abruzzo. L’evento religioso si tiene ogni cinque anni grazie all’impegno e alla dedizione di cittadini e religiosi.

Importante come simbolo è la statua della S.S. Trinità – opera di scuola napoletana – presente nella ononima chiesa (1712).

“Nell’imminenza della festa dedicata alla Santissima Trinità di Popoli (PE) che si tiene ogni cinque anni, sento l’obbligo di pubblicare alcune foto scattate all’interno di questo gioiello; una Chiesa carica di angeli, storia passata e recente, bolle Papali, pitture del Gamba, antichi archivi, statua del Cristo morto, albo dei priori, documenti antichissimi e simboli esoterici. Uno scatto inquadra una delle salme, perfettamente conservate grazie al microclima, sepolte nei primi del settecento nella cripta, oggi visibili grazie a una videocamera. Il fenomeno è stato al centro dell’interesse dell’autorevole National Geographic. Ringraziando il priore Silvio Cafarelli, il parrocco Don Luigi e Don Antonio Paura per la collaborazione nell’organizzare gli aspetti principali della festa”.

Fonte foto Diocesi Sulmona – Valva