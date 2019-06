Giovanni D’Alessandro nuovo segretario Uil Fpl di Chieti e provincia

“Il mio impegno è quello affrontare subito il rinnovo dei contratti decentrati e il salario accessorio 2019 negli enti locali“

CHIETI – È Giovanni D’Alessandro il nuovo segretario della Uil Fpl di Chieti e provincia, la categoria che rappresenta e organizza i lavoratori della sanità pubblica e privata, quelli degli enti locali e del terzo settore. È stato eletto questa mattina nel corso del congresso straordinario che si è svolto alla Locanda del Fattore a Brecciarola.

Presenti all’assise congressuale il segretario nazionale Uil Fpl Michelangelo Librandi, il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lonbardo, il segretario regionale Uil Fpl Abruzzo Giuseppe De Angelis. Tra gli ospiti anche il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Contestualmente, è stata eletta anche la nuova segreteria che affiancherà D’Alessandro, composta da Angela Di Crescenzo, Marco Angelucci, Ivoi Gianfedele, Roberto Scalella, Domenico Fecondo e Camillo Di Felice, tesoriere Luca Vigliano.

“Il mio impegno – dichiara il neosegretario D’Alessandro – è quello affrontare subito il rinnovo dei contratti decentrati e il salario accessorio 2019 negli enti locali, mentre per quanto riguarda la sanità pubblica auspichiamo la nomina veloce del nuovo direttore generale. In tema di sanità privata, infine, lavoreremo per il rinnovo del contratto fermo da ben dodici anni. Tutto questo – conclude – lo realizzeremo con una squadra di persone motivate e coese, nell’ambito di un sindacato che creerà occasioni di formazione sui nostri servizi, e si renderà sempre disponibile a incontrare e confrontarsi con i lavoratori del territorio”.

“Quello di oggi per la Uil Fpl di Chieti – commenta Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo – è stato un congresso molto importante e decisivo per le sorti future dell’organizzazione provinciale. Al nuovo segretario generale e all’intero gruppo dirigente i più sinceri auguri di buon lavoro da parte di tutta la Uil Abruzzo”.