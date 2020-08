Festa Bandiera Blu 2020 Fossacesia, grande partecipazione al Baya Verde

FOSSACESIA – Celebrata nei giorni scorsi la diciannovesima Bandiera Blu di Fossacesia. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale, si è svolta al Baya Verde, sul Lungomare di Fossacesia Marina con uno lo spettacolo di Savio Circus, ‘I Pirati alla ricerca della felicità’. All’evento, presenti il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, gli assessori comunali Maria Angela Galante, Maura Sgrignuoli e Danilo Petragnani, i consiglieri comunali Ester Sara Di Filippo e Mariella Arrizza. Una manifestazione molto partecipata a cui hanno preso parte molti cittadini, che hanno voluto salutare l’importante riconoscimento.

“Una bella sorpresa vedere tanta partecipazione. La diciannovesima bandiera Blu rappresenta per il nostro Comune un riconoscimento importante che premia il lavoro costante di tutti, nessuno escluso, tutti impegnati nella salvaguardia dell’ambiente, cittadini attenti che, quotidianamente, si occupano di tenere pulita la nostra città. I 5 km del nostro mare hanno l’acqua eccellente. E non solo – afferma il sindaco Di Giuseppantonio –. Bandiera Blu è anche tutto ciò che gira intorno al nostro bellissimo mare, la cura del verde, l’accessibilità per i disabili, la via Verde ciclo-pedonale, compreso il decoro della città. Un impegno che non deve cessare e che deve essere da stimolo per fare sempre di più e sempre meglio. Anche perché il prossimo anno ci auguriamo di festeggiare il ventesimo compleanno della nostra grande Bandiera Blu”.