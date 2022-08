Ferragosto 2022 a Roseto degli Abruzzi con gli spettacoli pirotecnici

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzi informa che in occasione dei festeggiamenti del Ferragosto, che in Città coincidono con le celebrazioni per Santa Maria Assunta, patrona di Roseto, a partire dalla mezzanotte si terranno i tradizionali spettacoli pirotecnici. Quest’anno si è scelto di far partire i fuochi dal pontile, per garantire un’alternanza tra la zona nord e sud del territorio comunale, e per motivi logistici. L’Amministrazione ha scelto di confermare, anche per l’estate 2022, gli spettacoli pirotecnici perché questi rappresentano una importante tradizione per Roseto e per i rosetani, viste anche le celebrazioni per Santa Maria Assunta, ed un imprescindibile volàno economico per le tutte le attività rosetane che quella sera registreranno il tutto esaurito con l’afflusso di numerosi visitatori da tutta la regione.

