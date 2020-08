Ferragosto 2020 in Abruzzo: gli eventi in programma

Musica, divertimento, gusto e tradizione a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti in regione, in totale sicurezza

REGIONE – Manca ormai poco a Ferragosto, una ricorrenza che oggi si festeggia per celebrare l’Assunzione di Maria ma che è di origine pagana. Per chi ancora non lo sapesse era stata infatti istituita nel 18 a.C. dall’Imperatore Augusto (da cui prese il nome Feriae Augusti, in larino riposo di Augusto) e si rifaceva ai Consualia, le antiche feste romane celebrate alla fine dei lavori agricoli e dedicate Conso, che, nella religione romana, era il dio della terra e della fertilità. Si trattava, quindi, di un breve periodo di riposo al termine delle attività agricole per consentire di recuperare energie a chi aveva lavorato nei campi e comprendeva corse di cavalli e giochi con gli animali. La festa originariamente cadeva il 1º agosto. Lo spostamento al 15 si deve alla Chiesa cattolica, che volle far coincidere la ricorrenza laica con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria.

La tradizione popolare della gita turistica di Ferragosto è nata, invece, durante il ventennio fascista. A partire dalla seconda metà degli anni venti, nel periodo ferragostano il regime organizzava, attraverso le associazioni dopolavoristiche delle varie corporazioni, centinaia di gite popolari, grazie all’istituzione dei “Treni popolari di Ferragosto”, con prezzi fortemente scontati, fornendo così anche alle classi meno abbienti la possibilità di visitare città o località di villeggiatura. L’offerta era limitata ai giorni 13, 14 e 15 agosto e comprendeva le due formule della “Gita di un sol giorno”, nel raggio di circa 50-100 km, e della “Gita dei tre giorni” con raggio di circa 100–200 km.

Oggi Ferragosto è sinonimo di vacanza o comunque di relax e spensieratezza. Quest’anno, però, a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà in sordina;non mancheranno, comunque, tanti appuntamenti, tutti nel rispetto della normativa anti-Covi vigente. Se ancora non avete pensato a dove andare e a cosa fare nella giornata del 15, l’Abruzzo offre tante opportunità per tutti e per tutti i gusti. Ci permettiamo di fornirvi qualche suggerimento e, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento, vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

“Street Food Time” fa tappa al Porto Turistico di Pescara per il sesto anno consecutivo. Ormai è un appuntamento fisso in città quello con il più grande street food del Centro Sud Italia. Stilosi food truck provenienti da ogni regione italiana, cibi gustosissimi, materie prime sane e genuine e presentazioni da chef saranno gli ingredienti del festival che quest’anno avrà il sapore della ripartenza e della voglia di stare insieme. Il tutto accompagnato da decine di birre artigianali, pregiati vini, freschissimi cocktail e intrattenimento. Pranzo spettacolo allo Stabilimento La Prora con la musica dei migliori djs su 3 Aree (piscina, spiaggia, ristorante). Alle 21.30 in piazza della Rinascita concerto gratuito dei Billy Bros: la storia dello swing in musica dal 1928 al 1965 e la presentazione dei brani del nuovo CD “Savoy Heyday (1936-1950)”.

Provincia di Chieti

A chi vuole trascorrere qualche ora immerso nella natura segnaliamo il pic-nic nel Parco della Majella: assieme a Majexperience si vivrà una giornata alla scoperta del Parco e degli amici pelosi dell’area faunistica del camoscio appenninico; si conosceranno camosci, cervi e caprioli. Ferragosto in Montagna all’insegna del Fresco anche allo Chalet La Majelletta, dove si svolge la prima giornata del Festival Majella Summer: per tutti cibo alla brace antipasti, primi e ottima musica. Nella medesima località, a La Tana dei bimbi, i più piccoli potranno divertirsi con circo, equilibrio, bolle giganti e musica. Al tramonto Direzioni Parallele proporranno il loro concerto: 100% musica italiana A Torricella Peligna terza edizione della Sagra della pizzella, tra i dolci più amati. Alle 21.30,a Lanciano, nel Parco delle Arti Musicali – Torri Montanare, torna la rassegna “Musica in movimento”: palco il quartetto Pantalone-Gaeta con un concerto che propone un viaggio nella musica folk americana rivisitata in chiave jazz.

Provincia di Teramo

Nel teramano si parte a mezzogiorno con il live degli Spaghetti Rocchenroll presso l’Azienda Agricola Di Pancrazio a Campli per proseguire con i tanti prnzi di Ferragosto organizzati dal locali: a Martinsicuro dallo Chalet Miami Beach e dalla Trattoria Il braciere; a Tortoreto Dal Pugliese o dal Ristorante La Fenice; a Mosciano Sant’Angelo da Casa de Campo o dal Podere Marcianò e molto altro. Alle 17 torna il Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo ad Alba Adriatica. Alle 19.30 l’Orchestra del Saltarello si esibirà in Piazza Duchi d’Acquaviva ad Atri.

Provincia de L’Aquila

Per le escursioni si segnala quella in e-bike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca a Calascio; si va a cavallo anche nella Gole di San Venanzio. Pranzo di Ferragosto al Ristorante Parco dei Pini all’Aquila. In serata, per la 36° edizione del Festival di Mezza Estate di Tagliacozzo, concerto – anniversario” dedicati a Federico Fellini – Nino Rota.