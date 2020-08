Fondi per l’impianto irriguo della piana del Fucino, il commento di Quaglieri

REGIONE – “Nella Marsica c’è chi ha già collezionato pessime figure sul tema degli ospedali, sarebbe il caso che ne evitino un’altra, visto che si azzardano dichiarazioni distorte sui fondi Masterplan. Valga anche per la consigliera Scoccia e per i vari rappresentanti delle opposizioni che in questi giorni si divertono, alternandosi, diffondendo errate informazioni. Evidentemente hanno iniziato la loro meschina campagna elettorale, incuranti del danno che procurano ai propri cittadini”. É la dura replica del consigliere di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Mario Quaglieri, alle accuse circa le presunte decurtazioni di fondi per l’impianto irriguo della piana del Fucino.

“Le risorse in questione – prosegue Quaglieri – sono state calcolate extrabudget dalla Regione, nessuno le ha tolte e saranno assegnate nel momento in cui verrà approvato il progetto esecutivo, entro dicembre 2021. Non è stato, dunque, operato, alcun taglio – rimarca – come intendono far credere agli abruzzesi, ma le somme destinate all’opera sono state messe in sicurezza, viceversa le avremmo perse. Nella mischia di chi oggi parla a sproposito c’è qualcuno, tra ex sindaci ed ex consiglieri regionali, che ieri avrebbero dovuto e potuto fare qualcosa in più per il proprio territorio, e invece di tacere sparano a zero sul Governo Marsilio, ma è un giochino che poco dura, se i fatti non corrispondono a quanto viene affermato. Sarebbe ora che cominciasse a parlare chi ha realmente titolo per farlo – tuona Quaglieri – e sarebbe ora di smetterla di fare misera demagogia pur di riconquistare qualche consenso. Gli abruzzesi non sono sprovveduti – conclude il Consigliere – soprattutto se vengono ingannati”.