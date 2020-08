Ferragosto 2020 a Fossacesia con il dj Francesco Capodaglio

Il 15 agosto dalle 16.30 al Supporter Beach di Fossacesia il dj abruzzese protagonista festeggia i suoi 27anni di carriera con un djset solo vinile

FOSSACESIA – Ventisette anni a far girare i dischi, dall’organizzazione delle prime feste nelle scuole alle radio locali, fino alle grandi esperienze degli anni ’90 fra Rimini e Riccione. E sono così passati 27 anni di carriera per il dj abruzzese Francesco Capodaglio: per festeggiarli l’appuntamento è per il 15 agosto dalle 16,30 al Supporter Beach di Fossacesia, per un dj set solo vinile, come da tratto distintivo del dj.

Francesco Capodaglio, 41 anni, negli ultimi giorni è stato impegnato nella registrazione del suo ultimo brano soft house, con il video girato lungo la Costa dei trabocchi, con la partecipazione di Tanja Monies, voce ufficiale del Villa delle Rose – Peter Pan di Riccione da oltre vent’anni.

Il dj ha da poco riattivato le sue collaborazioni in Riviera, con il Musica Riccione (ex Prince) – con serate nelle quali affianca nomi del calibro di Bob Sinclar e Albertino.