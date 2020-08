Notizie del 12 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: scendono a 23 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 12 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale dell’11 agosto parlava di 3 nuovi casi. 23 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 195 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2810 dimessi/guariti. I positivi erano 219.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 12 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il ministero della Salute e l’Iss hanno progettato un piano, pubblicato sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, diffuso con una circolare alle Regioni, agli altri ministeri e a diverse istituzioni, per “supportare la verifica, e se necessario il rafforzamento, dello stato di preparazione dei sistemi sanitari nelle Regioni/PPAA”: si parla di organizzazione delle strutture sanitarie, posti letto, accessi in ospedale e molto altro.

I Ministeri dell’Interno e della Salute hanno deciso che in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni regionali e comunali del 20 e 21 settembre, per accedere ai seggi sarà obbligatorio l’uso della mascherina da parte degli elettori e di ogni altro soggetto che ha diritto ad entrarvi.

Intanto il presidente russo Putin ha annunciato che il primo vaccino, denominato Sputnik, é stato approvato dal ministero della Salute dopo meno di due mesi di test sull’uomo e sarà in produzione da settembre. L’Organizzazione mondiale della sanità ritiene però che servano ulteriorivalutazioni rigorose su sicurezza ed efficacia.