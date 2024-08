PESCARA – Prende il via stasera la nona edizione di Fermenti d’Abruzzo, l’amato festival delle birre artigianali abruzzesi, in programma al porto turistico di Pescara dal 29 agosto al 2 settembre. Il festival, che quest’anno coinvolge ben sedici birrifici, si terrà anche in caso di maltempo grazie alla tendostruttura montata per l’occasione.

Il Marina ospiterà stand per le degustazioni di birre e prodotti enogastronomici, ma anche i consueti workshop, concerti, uscite in barca e una cena gourmet, in programma per sabato 31 agosto, promossa in collaborazione con Slow Food Abruzzo e Alleanza Cuochi Slow Food. Ciascun piatto, cucinato con ingredienti abruzzesi rigorosamente selezionati, verrà abbinato ad una birra artigianale scelta tra quelle segnalate all’interno della Guida alle Birre d’Italia 2025 edita da Slow Food Editore. Sarà Presente il curatore nazionale della guida Eugenio Signoroni. La cena sarà servita all’interno del padiglione Becci del porto turistico, adeguatamente climatizzato. Menù e prenotazioni sul sito di Fermenti.

“Le birre artigianali negli ultimi dieci anni – dichiara il presidente del Marina Gianni Taucci – hanno avuto una crescita enorme e costante ed il nostro Paese rappresenta un’eccellenza a livello mondiale. In questa rivoluzione del gusto, l’Abruzzo sta giocando un ruolo da protagonista e lo dimostrano i numerosi premi che ogni anno i nostri birrifici ricevono in giro per il mondo. A Fermenti saranno presenti i migliori birrifici artigianali (in crescita rispetto alla passata edizione) e il festival sarà come ogni anno un momento di confronto per tutto il settore. Anche i numeri sono dalla nostra parte, se contiamo le presenze dello scorso anno, sono state circa 15mila nelle cinque serate dell’evento, per oltre 21mila birre spillate.

Resta al centro del progetto la divulgazione e la piacevolezza del bere allo scopo di offrire ai consumatori esperienze emozionali ma anche una maggiore consapevolezza per il bere bene. Ed è proprio questo il vero scopo del Festival.

Questi i birrifici presenti, pronti per presentare i loro prodotti: Beer Park (Fossa, L’Aquila), Bibibir Birra Artigianale (Teramo), Birrificio Abruzzese (Castel di Sangro, L’Aquila), Birrificio Maiella (Pretoro, Chieti), Brassami Ancora (Pineto, Teramo), Donkey Beer (Atri, Teramo), Fermento Marso (Tagliacozzo, L’Aquila), Garagardo 45 (Montesilvano, Pescara), Humus Birrificio Artigianale (Ancarano, Teramo), Birra Kajana (Montebello di Bertona, Pescara), Maiot Birra agricola (Casoli, Chieti), Mezzopasso (Popoli, Pescara), Birra Nabò (Canosa Sannita, Chieti), Opperbacco (Notaresco, Teramo), Pesce Palla (Giuliano Teatino, Chieti), Birrificio Agricolo Ramoni (Battaglia, Teramo).

Ma fermenti è anche altro: saranno infatti presenti otto food truck con specialità culinarie da tutta Italia, ovviamente anche abruzzesi, e non mancherà l’angolo del gelato per i più piccoli e quello dedicato agli amanti dei tatoo. Interessanti inoltre, i consueti workshop, organizzati e gestiti dalla sezione Abruzzo degli UBT – Unionbirrai Beer Tasters (i degustatori dell’associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti). I quattro workshop in programma si terranno sempre alle 20. Per partecipare basta prenotarsi su https://www.fermentidabruzzo.it/il-programma/

Giovedì 29: Giochiamo con i nostri sensi: degustazione alla cieca. Quanto il colore e la vista della birra influenza il nostro gusto? Scopriamolo insieme divertendoci.

Venerdì 30: Abbinamento cibo – birra in collaborazione con Slow Food Abruzzo, abbinamento di presidi Slow Food con le birre presenti alla manifestazione.

Domenica 1: Birra e gelato, una sfida di abbinamento.

Lunedì 2: Abbinamento cibo – birra in collaborazione con Slow Food Abruzzo, abbinamento di presidi Slow Food con le birre presenti alla manifestazione.

E Fermenti si fa amare anche grazie alla musica dal vivo: ogni sera si partirà alle 19 con un aperitivo lounge, poi il concerto nella piazza centrale del festival (cinque concerti in programma, uno per ogni serata) e infine una conclusione con DJ Set.

Giovedì 29 alle 21.30 in programma Max Aloisi Trio – live music – Power rock trio, psychedelia ’60/’70 e a seguire, alle 23, Dj Set con Deliuan.

Venerdì alle 21:30 90210 Band – live music – I migliori successi dance anni ’90 e a seguire, alle 23, Dj Set con Cesare Sampo.

Sabato 31 alle 21:30 Italian Style – live music – Ballabili Italiani ’80 – ‘90 – ’00 e a seguire, alle 23, Dj Set con Vangelis.

Domenica alle 21:30 Soulmates – Live music – Rock, soul, rhythm blues e a seguire, alle 23, Dj Set con Roberto Ranucci.

Infine lunedì 2 alle 21.30 La musica che gira intorno – Live music – Terzacorsia Cantautori Italiani e a seguire, alle 23, dj set Mauro Cesarone.

Fermenti d’Abruzzo è organizzato dal Marina di Pescara con il contributo della Camera di Commercio Chieti Pescara, della Regione Abruzzo, del Consiglio Regionale e con il patrocinio di Slow Food Abruzzo e Unionbirrai. Il programma completo è disponibile su www.fermentidabruzzo.it