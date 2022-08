Federico Del Nibletto è un nuovo giocatore del Roseto 20.20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Braderm Roseto 20.20 comunica di aver inserito nel suo roster Federico Del Nibletto, altro rosetano doc. Ala piccola classe 2004, fa del lavoro sporco in difesa il suo punto forte; è inoltre dotato di grande intelligenza cestistica, e della capacità di mettersi a disposizione per i compagni. L’ingaggio di Federico va a rafforzare la sinergia tra la nostra società e il settore giovanile del Lido delle Rose.

Queste le parole del nuovo giocatore del 20.20: “Sono molto contento di entrare a far parte di questa squadra, per me rappresenta sia una soddisfazione che una grande occasione di crescita. Sono entusiasta di ritrovare lo stesso coach che mi ha già allenato quando ero più piccolo. Lotterò per conquistare il maggior numero di minuti possibili, ma soprattutto per aiutare la squadra”.

Così, invece, coach Francani: “Federico è un altro dei ragazzi che ho già allenato, e ho quindi visto crescere. Sono felice di riaverlo in squadra, perché ha sempre dimostrato attaccamento alla pallacanestro. Spero sia migliorato, e che anche lui possa darci una mano”.