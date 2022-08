Incontro con Massimiliano Nocente a Scanno per “Mestieri del cinema”

SCANNO – Domani, giovedì 18 agosto 2022, alle 21.30, “Mestieri del Cinema” è a Scanno, in piazza Madonna del Lago (Codacchiola) ma anche in diretta Facebook e YouTube da “Radio Parco”. Protagonista della serata è Massimiliano Nocente, scenografo con una fitta carriera: quaranta film, trentasette spettacoli teatrali, ventotto pubblicità, tre video musicali ed autore di opere artistiche come pittore e disegnatore. Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia col massimo dei voti, Nocente ha esordito nel cinema molto presto con registi come Lina Wertmuller e Ferzan Ozpetek (“La finestra di fronte”, “Cuore sacro”, “Saturno contro”), ricevendo menzioni e riconoscimenti. Da ultimo, ha lavorato al film “Le otto montagne”, di F. van Groeningen e C. Vandermeersch, tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017.

Nocente sarà intervistato sulla sua vita e la sua carriera dall’ideatrice dell’evento, Silvia Mosca, con la partecipazione e gli interventi di Giovanni Mastrogiovanni, sindaco di Scanno, Maurizio Di Vitto, Premio Oscar per gli effetti visivi e Tina Spacone, dott.ssa in Architettura.

«Dopo le ottime recensioni del pubblico e il tutto pieno – con oltre 150 persone – dell’ultima serata di “Mestieri del Cinema” con l’attore del film “La scuola cattolica”, Guido Quaglione, siamo pronti ad ospitare un altro grande artista nato e cresciuto nel nostro paese», dichiara Davide Cetrone, presidente della Pro Loco di Scanno, associazione promotrice dell’evento con il patrocinio del Comune. «Siamo fieri di comunicare che abbiamo accettato la grande richiesta del pubblico di accoglierlo in una location ancora più spaziosa e di comparire in diretta Facebook e YouTube su “Radio Parco”. Ci sarà posto per tutti, vi aspettiamo», conclude Cetrone.