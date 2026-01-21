FEAMPA Abruzzo: superato il target UE 2025 con oltre 3,18 milioni di euro

REGIONE – La Regione Abruzzo chiude il 2025 con risultati eccellenti nell’attuazione del Programma Nazionale FEAMPA 2021–2027, confermando una gestione efficace delle risorse europee dedicate a pesca, acquacoltura e sviluppo delle comunità costiere. Al 31 dicembre 2025, l’Assessorato regionale all’Agricoltura e Pesca registra una spesa pubblica certificata di oltre 3,18 milioni di euro, superando del 103% il target UE previsto per l’annualità ed evitando qualsiasi rischio di disimpegno.

Un risultato definito “strategico” dal vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente (nella foto), che sottolinea come il FEAMPA rappresenti una leva fondamentale per sostenere la crescita sostenibile e competitiva del comparto ittico, in linea con le sfide ambientali e climatiche.

Il FEAMPA Abruzzo, con una dotazione complessiva di 18,3 milioni di euro, finanzia interventi per pesca sostenibile, sviluppo dell’acquacoltura, trasformazione dei prodotti ittici, economia blu e governance locale. Particolarmente avanzata la Priorità dedicata ad acquacoltura e trasformazione, che supera il 78% di spesa certificata, con contributi destinati a innovazione, sicurezza sul lavoro e resilienza ambientale delle imprese.

Tra i progetti strategici spicca Blue Sentynet, iniziativa dedicata al monitoraggio dell’ambiente marino e alla resilienza del settore dei molluschi bivalvi ai cambiamenti climatici, grazie a un modello di governance partecipata tra istituzioni, enti scientifici e operatori. Sul fronte dello sviluppo locale, è stato selezionato il GAL Pesca Abruzzo, incaricato di attuare una strategia da 3 milioni di euro per valorizzazione del prodotto ittico, pescaturismo e cooperazione territoriale.

Imprudente ringrazia la struttura tecnica regionale e l’Organismo Intermedio FEAMPA per il lavoro svolto, sottolineando che i risultati raggiunti sono frutto di competenza e programmazione costante. Annuncia inoltre un nuovo bando dedicato alla pesca costiera, confermando l’impegno della Regione nel sostenere un settore che rappresenta un presidio produttivo, ambientale e culturale per le comunità costiere abruzzesi.