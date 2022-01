TERAMO – La cantante teramana Nancy Fazzini e il chitarrista Luciano di Gennaro nella “La Casa del Festival’’ e con loro, per la prima volta nella storia del festival di Sanremo, si parlerà di Musicoterapia. Casa Sanremo quest’anno festeggerà un compleanno importante: 15 anni di illustri ospiti, grandi progetti e nuovi format. S’inseriscono i due giovani artisti in questo contesto, come partner tecnici/sanitari investiti direttamente da Russolillo, Presidente di Consorzio Gruppo Eventi, e farà parlare di musicoterapia.

Il taglio del nastro dell’Edizione 2022 è previsto per domenica 30 gennaio, alle ore 18:00. Porteranno in nome di Teramo la Musicoterapia al festival di Sanremo 2022 con uno spazio dedicato all’interno di Casa Sanremo in Clubhouse. Molti i vip che interverranno e ad aprire la kermesse Veronica Maya. Un gruppo tutto Teramano Daniele Liberato, Paola Chiaramonte, Sergio marrone, Hair Factory Parrucchieri, Morena Past., Della Noce Pianoforti e Opere Sonore di Fabio Ognibeni.