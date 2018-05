La FAI di Chieti ha un nuovo capo delegazione

All’avv. Paolo Ciammaichella che ha guidato la Delegazione di Chieti negli ultimi 9 anni è subentrato Roberto Di Monte

CHIETI – Difendere e diffondere la bellezza, perché è patrimonio di tutti. Non una bellezza soggettiva o effimera ma fatta dai beni artistici, naturalistici e monumentali che rendono unico il nostro Paese: è questa la mission del FAI – Fondo ambiente Italiano a livello nazionale, fortemente intesa anche nel territorio abruzzese grazie al prezioso lavoro dei delegati regionali e locali.

Proprio la Delegazione di Chieti ha annunciato di aver da poco rinnovato la composizione del direttivo: all’avv. Paolo Ciammaichella che ha guidato la Delegazione di Chieti negli ultimi 9 anni è subentrato Roberto Di Monte, classe ’65, commercialista ma impegnato da sempre nel mondo delle associazioni e ideatore del sito di informazione www.chietiscalo.it

“Innanzitutto desidero ringraziare l’avv. Paolo Ciammaichella per quanto ha fatto per Chieti e per l’intero territorio della Delegazione – dice Roberto Di Monte – un impegno che ci farà da guida per il futuro nel segno della continuità. Il nuovo direttivo vorrà proseguire l’opera di sensibilizzazione verso tematiche quali la tutela ambientale, la gestione delle risorse paesaggistiche anche come volano per lo sviluppo economico del territorio, l’educazione alla valorizzazione delle risorse culturali coinvolgendo il più possibile e le nuove generazioni. Sarà una sfida bella e intensa che accettiamo con passione”.

La nuova Delegazione FAI di Chieti è così composta:

Roberto Di Monte (Capo Delegazione), Stefano Marchionno (Vice Capo Delegazione), Luca Di Fabio (Delegato alla Segreteria), Cinzia Di Vincenzo (Delegato alla Cultura), Stefano De Sanctis (Delegato all’Università), Luca Cipollone (Delegato all’Ambiente), Matteo Nanni (Delegato alla Comunicazione Social), Paolo Miscia (Delegato agli Eventi), Diana Gallucci (Delegata territoriale di Ortona), Gabriele De Sanctis (Coordinatore delegati Scuola), Antonella Giovanditti (Delegato Scuola), Marida De Menna (Delegato Scuola), Paolo Di Sabatino (Delegato alla Comunicazione), Ezia Maria De Luca (Delegato Viaggi).