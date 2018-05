“Ma cosa mangi”, il 17 maggio si chiude il concorso

Il progetto è nato per sensibilizzare sulla celiachia e sulla diversità. La manifestazione a Città Sant’Angelo coinvolgerà 1600 persone tra studenti, insegnanti e organizzatori, provenienti da venti istituti abruzzesi

CITTÁ SANT’ANGELO – Il 17 maggio, a Città Sant’Angelo, si terrà la giornata conclusiva del progetto “Ma cosa mangi”, un concorso organizzato dall’Associazione Italiana Celiachia Abruzzo con il sostegno di Dussmann, allo scopo di sensibilizzare sulla celiachia e sulla diversità, intesa come risorsa e ricchezza, gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

La manifestazione coinvolgerà 1600 persone tra studenti, insegnanti e organizzatori, provenienti da venti istituti abruzzesi, che hanno contribuito all’iniziativa attraverso poesie, racconti, disegni e video e parteciperanno, nelle varie piazzette della città, ad attività e laboratori didattici. Anche Dussmann sarà presente all’evento distribuendo gadget e tovagliette, che riporteranno la ricetta illustrata del gelato senza glutine e senza lattosio.

A seguito della premiazione sarà offerto un pranzo con pietanze senza glutine preparate e servite dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero “De Cecco” di Pescara.

Per Dussmann fare ristorazione collettiva è un impegno serio, soprattutto quando si rivolge ai bambini e alle fasce più deboli della comunità: in questa direzione lo sforzo è totale e l’azienda non scende a compromessi. Avendo a cuore la salute di grandi e piccini, Dussmann non solo serve pasti sani e gustosi ma si impegna in prima persona a realizzare e sostenere progetti di prevenzione e educazione alimentare in sinergia con enti e associazioni. Sul territorio abruzzese l’azienda è presente dal 2005, nella provincia di Pescara, e dal 2016 in quella di Chieti, e ogni giorno prepara e distribuisce sul territorio 108 mila pasti al mese, il 5% dei quali destinati a celiaci o a persone con esigenze alimentari particolari.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2017, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 456 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.