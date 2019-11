Teramo, Fabrizio Meloni e i Percussionisti della Scala in concerto

In formazione anche la pianista giapponese Mari Fujino e il violoncellista e compositore argentino Jorge Andrés Bosso

TERAMO – Un concerto straordinario venerdì 29 novembre alle 21 al Teatro Comunale di Teramo per la Stagione dei Concerti di ACS, Fabrizio Meloni e i Percussionisti della Scala che saranno sul palco del Comunale con due importanti e gradite novità in formazione: la pianista giapponese Mari Fujino e il violoncellista e compositore argentino Jorge Andrés Bosso, che andranno ad impreziosire l’appuntamento già di eccezionale qualità con Meloni e i percussionisti Francesco Muraca e Gerardo Capaldo.

Il Concerto segna l’avvio di “D_ARTI X VENEZIA i circuiti teatrali italiani per la città più bella del mondo” una iniziativa di solidarietà per l’emergenza a Venezia cui partecipano tutti i circuiti teatrali mono e multidisciplinari regionali aderenti ad ARTI (Associazione Reti Teatrali Italiane – AGIS NAZIONALE). ACS e il Comune di Teramo inaugureranno la campagna di raccolta fondi in occasione del concerto del 29 novembre (in concomitanza del concerto alla Scala di Milano) per terminare il 12 dicembre: per ogni copia venduta di Spettacolario, il catalogo degli spettacoli del Teatro Comunale di Teramo, donerà 1€ per ogni catalogo acquistato a 3€.