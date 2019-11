Chieti, Le sfide della mobilità sostenibile per il turismo nel 2020

L’iniziativa è finalizzata ad individuare le priorità di intervento lungo la Via Verde e le azioni da mettere in campo per la mobilità

LANCIANO – Si terrà giovedì 28 Novembre 2019, a partire dalle ore 9.00 presso l’Officina Storica Sangritana a Lanciano (CH) l’iniziativa Costa dei Trabocchi LAB 2 “Le sfide della mobilità sostenibile per il turismo nel 2020”, finalizzata ad individuare le priorità di intervento lungo la Via Verde e le azioni da mettere in campo per costruire un sistema di offerta integrato dei servizi per la mobilità, per diffondere la cultura della mobilità sostenibile e per facilitare l’accesso alle informazioni per utenti e turisti. 3 i laboratori in programma dal trasporto pubblico locale allo sviluppo turistico, alla bicicletta vista nel sistema integrato della mobilità e comunicazione e cultura della mobilità sostenibile.

Tra gli altri interverranno: Federico Del Prete, Presidente Nazionale Legambiente Legambici, Francesco Seneci, Amministratore e Direttore tecnico Net Mobility, Alessandro Tursi, Presidente Nazionale FIAB, Umberto D’Annuntiis, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Nicola Campitelli, Ass. Reg. Urbanistica e territorio, demanio marittimo, Paesaggi, energia e rifiuti, Mauro Febbo, Ass. Reg. Attività Produttive, Turismo, beni e attività culturali e di spettacolo, Emanuele Marcovecchio, Presidente Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture Reg. Abruzzo, Gianfranco Giuliane Presidente TUA SpA, Lido Legnini, Vicepresidente CCIAA Chieti Pescara.