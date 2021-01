Evento di sci di fondo ad Alfedena nel weekend: ecco come è andata

ALFEDENA – Chiusura esaltante di uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama sciistico nel calendario 2021. Domenica 17 gennaio, si è passati dalle gare in tecnica classica allo skating, nella seconda giornata di competizioni a Pianoro Campitelli di Alfedena.

In palio, i Campionati Italiani Giovanili di sci di fondo (Under 18, categoria cosiddetta Aspiranti e Under 20, categoria cosiddetta Juniores), ma anche la Coppa Italia riservata alle categoria Under 23 e Seniores. Nelle categorie Aspiranti e Juniores donne si è registrato il dominio per il Comitato Alpi Centrali, che ha vinto entrambe le gare grazie a Lucia Isonni e Veronica Silvestri. Uno sguardo alle abruzzesi, entrambe di Pescocostanzo: Stefania Donatelli 26esima, Cecilia Di Giacomo 31esima.



Tra gli uomini Aspiranti e Juniores, due conferme per atleti al primo anno nelle rispettive categorie: il piemontese Davide Ghio ed il veneto Elia Barp si sono confermati anche nell’individuale da 10 km in skating dopo aver già vinto sabato in tecnica classica.

Soddisfazioni sono arrivate anche dai fondisti abruzzesi, in particolare da Mirko Di Iulio (Sci Club Barrea) che è riuscito a piazzarsi settimo tra gli Aspiranti a pochissimi secondi dal podio. Nella giornata di sabato, in tecnica classica, non era arrivato.

Il classe 2005 Leonardo Di Santo (Sci Club Opi) è arrivato 40esimo, ma è da considerare che il talento figlio d’arte è un Under 16. Dante Balsamo (Sci Club Barrea) 62esimo.

Nelle categorie più grandi che hanno gareggiato per la Coppa Italia Gamma, successi di Davide Graz (Fiamme Gialle) e Sara Pellegrini (Fiamme Oro), sciatori di grande valore certificato anche a livello internazionale. Under 23 a Graz tra gli uomini e Bellini tra le donne.

La Fisi e l’organizzazione affidata allo Sci Club Alfedena hanno fatto centro. Un successo che consacra Alfedena fra le sedi più affidabili dello lo sci nordico italiano. Infine, un sogno: rendere il Pianoro Campitelli centro federale di specialità.