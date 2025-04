PESCARA – L’associazione Culturale Wedding Bureau Consulting, in collaborazione con la società Corsini Events, porta per la prima volta in Abruzzo un evento di rilevanza nazionale dedicato al mercato del Wedding e degli Eventi Privati.

“Come Associazione Culturale Wedding Bureau Consulting, siamo fortemente motivati nell’organizzazione di questa iniziativa, mossi dalla convinzione che, quando si parla di promozione e valorizzazione del nostro meraviglioso e ancora poco conosciuto territorio Abruzzese, non si possa più prescindere dal coinvolgere anche il settore del Wedding Tourism. Il nostro territorio possiede tutte le caratteristiche per competere a pieno titolo in questi mercati: paesaggi autentici, eccellenze enogastronomiche, tradizioni radicate e un’accoglienza genuina.

È giunto il momento di presentarsi in modo organizzato, strutturato e competente a questo specifico target di turisti. Il Matrimonio estero o di coppie non residenti, sono promotori di un gruppo organizzato di almeno 30/80 ospiti che con lo scopo di celebrare il loro matrimonio, organizzano un viaggio che prevede come programma un minimo di 3 notti di soggiorno. Oltre al banchetto, attività più semplicemente riconducibile al matrimonio, nei giorni di permanenza gli sposi organizzano attività di intrattenimento e turistiche per intrattenere il loro ospiti, tutto questo lasciando sul territorio un’economia da loro pagata ed organizzata e preventivata con almeno un anno di anticipo. Sono coppie che in percentuali scelgono luoghi civili, case comunali e luoghi significativi ed iconici dei territori. Tra gli appuntamenti più significativi e riconosciuti nel panorama nazionale dedicato al Wedding e agli Eventi Privati, spicca il progetto WIM: un format innovativo e coinvolgente, pensato per favorire la crescita e l’aggiornamento degli operatori locali, in un contesto che valorizza il networking e lo scambio professionale. WIM è il primo evento in Italia, ed uno dei primissimi a livello mondiale, che tenta di dare una forma concreta al mercato dei matrimoni.

Lo fa attraverso contenuti mirati, ricerche specifiche, momenti di confronto dal vivo e attività di relazione costruite su misura per gli attori di questa filiera, caratterizzata da una struttura tanto orizzontale quanto verticale. L’evento è rivolto esclusivamente a operatori economici già attivi nella Wedding Industry, oltre che ad associazioni e istituzioni interessate allo sviluppo dell’economia turistica. Il format, che da tre anni porta avanti un tour italiano ed estero con ben 7 tappe nazionali e 4 internazionali, nasce con l’intento di creare una piattaforma dinamica di professionisti. L’obiettivo è facilitare lo scambio di competenze, idee, sinergie e contatti tra chi lavora nel mondo degli eventi privati e dei matrimoni La visione alla base del progetto è quella di costruire una community coesa, credibile e referenziata, in grado di tracciare le strategie del futuro e di contribuire alla valorizzazione dell’Italia in modo coordinato.

Gli eventi WIM sono accessibili solo su prenotazione e candidatura. Gli operatori selezionati vengono scelti per eccellenza e professionalità, e hanno l’opportunità di partecipare a momenti di confronto, aggiornamento e approfondimento. L’obiettivo è sostenere la crescita dell’intero comparto, aiutare le realtà coinvolte a rafforzare il proprio brand e contribuire alla creazione di un network professionale e certificato. Nel 2025, dopo sette tappe riservate agli addetti ai lavori, tra location, agenzie e società di servizi, svoltesi nelle più iconiche destinazioni italiane per il mercato wedding (Catania, Bari, Napoli, Roma, Vicenza, Lago Maggiore e Milano).

Il tour si arricchisce di una nuova tappa, molto attesa e desiderata. la prima sulla costa adriatica, nella splendida Pescara, crocevia di tre regioni in forte espansione per il mercato dei matrimoni esteri e degli special events. I contenuti dell’evento saranno incentrati sull’analisi del mercato italiano, con la presentazione delle ultime ricerche in corso, delle tendenze emergenti e delle esigenze del target che sceglie l’Italia per celebrare i propri eventi. I relatori coinvolti sono sempre selezionati tra i massimi esperti del settore, sia in ambito nazionale che internazionale.

Il format prevede, dopo la registrazione, un caffè di benvenuto. Gli ospiti vengono poi invitati ad accomodarsi in sala, allestita con circa 15 tavoli rotondi da 8-10 posti ciascuno, evitando volutamente la classica disposizione a platea. Questa scelta nasce dall’esigenza di stimolare l’interazione: dopo la presentazione dei relatori, i partecipanti collaborano alla compilazione di questionari, confrontandosi e condividendo opinioni. Durante l’evento sono previsti almeno tre cambi di tavolo, per incentivare la conoscenza reciproca e lo scambio di contatti tra professionisti.

A conclusione dei lavori, è previsto un momento più informale: un cocktail finale dedicato al networking e ai saluti. L’appuntamento di Pescara è fissato per il 5 maggio, dalle ore 15:30 alle 20:00, presso la prestigiosa sede dell’Aurum – La fabbrica delle idee. Si tratta di uno spazio fortemente identitario per la città di Pescara, aperto alla cultura e a tutte le espressioni artistiche. Per questa tappa inaugurale è prevista la partecipazione GRATUITA di un massimo di 70 operatori. Le iscrizioni sono gestite attraverso il portale ufficiale dell’evento. La tappa adriatica di Pescara punta a diventare un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario nazionale del settore.

EDUCATIONAL TOUR

“L’educational tour esperienziale riservato ai relatori è previsto per i giorni 4 e 5 maggio. L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: da un lato offrire un’esperienza immersiva e autentica alla scoperta della Costa dei Trabocchi, dall’altro generare contenuti ad alto impatto comunicativo capaci di valorizzare la destinazione in chiave wedding e turistica. Il tour sarà, infatti, accompagnato da un team di produzione professionale, tra cui un fotografo e la redazione del portale LoveNozze, per raccontare visivamente e narrativamente l’unicità del territorio.

L’itinerario toccherà luoghi iconici, location per eventi, scorci naturali e borghi storici, espressione autentica della bellezza e della varietà della Costa dei Trabocchi. Durante le tappe, si svolgeranno attività immersive e shooting fotografici, con la partecipazione di modelli e atelier locali, creando contenuti visivi altamente ispirazionali, pensati per il target wedding, lifestyle e travel. Durante il nostro viaggio sulla Costa dei Trabocchi vivremo un’esperienza immersiva tra natura, cultura e sapori locali. Visiteremo luoghi suggestivi come l’Abbazia di San Giovanni in Venere, la Riserva del Bosco di Don Venanzio, Punta Aderci e il centro storico di Vasto, con shooting fotografici curati da atelier di moda e degustazioni enogastronomiche.

Esploreremo ville storiche e location per eventi come Villa Estea e concluderemo la giornata con una cena tipica su un trabocco. Nei giorni successivi scopriremo borghi autentici come Guardiagrele e vivremo momenti conviviali tra vigne e cantine locali, con attività tradizionali e degustazioni. Il tutto si concluderà con la partecipazione all’evento ufficiale WIM, per poi rientrare il giorno seguente. Un’esperienza ricca di bellezza, tradizione e condivisione. I partecipanti saranno relatori, esperti e opinion leader del settore, selezionati per la loro autorevolezza e capacità di generare engagement e visibilità attraverso i propri canali.

La copertura mediatica sarà curata in particolare dalla blogger del wedding blog LoveNozze, che produrrà articoli, post e storie sociali dedicati, garantendo una promozione strutturata e mirata della destinazione Costa Dei Trabocchi. L’educational tour rappresenta quindi un’opportunità concreta di marketing territoriale, con una ricaduta diretta in termini di reputazione, promozione e posizionamento del prodotto “Wedding in Costa dei Trabocchi” in un mercato di alto potenziale”.

Servizio e foto di Roberto di Blasio

PROGRAMMA EVENTO WIM TALKS PESCARA – 5 MAGGIO 2025

Ore 15.00

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE

o Coffee break di Benvenuto

o Networking informale

Ore 15.30

BENVENUTO ED INTRODUZIONE A WIM – Tommaso Corsini – Ideatore del Format WIM – Entrepreneur –

Event Manager & Producer

o Brevi presentazioni legate a WIM ed al WIM Tour 25

SALUTI ISTITUZIONALI

o Daniele D’Amario – Assessore Turismo Regione Abruzzo

o Lorenzo Sospiri – Presidente Consiglio Regionale – Regione Abruzzo

o Alfredo Cremonese – Assessore Eventi e Manifestazioni turistico-ricreative Comune di Pescara

o Zaira Zamparelli – Assessore Promozione della Città – Turismo – Rapporti con le Associazioni di

Categoria del commercio e turismo Comune di Pescara

o Gennaro Strever – Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara

o Antonella Ballone – Presidente Camera di Commercio Gran Sasso

RICERCHE DI MERCATO – Tommaso Corsini – Ideatore del Format WIM – Entrepreneur – Event Manager & Producer

o Esposizione delle ultime ricerche di mercato condotte da WIM e dei Media Partners

TAVOLE ROTONDE

o Discussione su temi chiave, turismo wedding e turismo legato agli eventi, analisi di mercato attraverso tavole rotonde per favorire lo scambio di idee tra i partecipanti

PANEL DI APPROFONDIMENTO CON GLI ESPERTI

o Sessione plenaria condotta dai WIM Hosts

o Discussione di riflessioni e spunti emersi durante le tavole rotonde

▪ Simone Assirelli – MATRIMONIO.COM – Temi e sfide del settore nuziale

▪ Paola Pizzo – SPOSI MAGAZINE – Le tendenze 2025/2026

▪ Giusy Babetto – ELLE SPOSE – Trend e analisi

▪ Antonio Marzano – PWPA, Puglia Wedding Production Association – la sfida vinta dalla regione Puglia

▪ Giancarlo Malandra – WEDDING REPORTER – La foto strumento della promozione turistica

▪ Francesca Schunck – WEDDING BUREAU CONSULTING – L’Abruzzo e il suo potenziale Weddings Turism

Ore 19.00

COCKTAIL DI CHIUSURA

o Momento conviviale per consolidare le relazioni createsi durante l’evento

o Opportunità di pianificare collaborazioni future tra i partecipanti