1° evento culturale-territoriale di “Giovani A Destra” e “Radici Italia”

Incontro il 23 maggio presso la Sala Figlia di Iorio a Pescara per parlare di una nuova idea di sviluppo per la crescita delle località abruzzesi che si affacciano sull’Adriatico

PESCARA – Questo giovedì 23 maggio a Pescara, alle 18:30, presso la Sala Figlia di Iorio (Palazzo della Provincia), si terrà il primo evento culturale-territoriale di “Giovani A Destra” e “Radici Italia”. L’obiettivo della discussione sarà incentrato sulle numerose possibilità che ci dà oggi la nostra posizione strategica: una nuova idea di sviluppo che può permettere la crescita per le nostre località abruzzesi bagnate dall’Adriatico.

Il Mare ha una valenza culturale ed economica che per secoli ha segnato le nostre popolazioni, oggi rappresenta un importante baluardo della nostra identità.

“A ridosso delle amministrative di due delle città di grandi d’Abruzzo, Pescara e Montesilvano, abbiamo deciso di portare al centro del dibattito questo elemento figlio di una vera e propria cultura politica, ovvero la consapevolezza di cosa c’è stato prima, il valore che tutt’ora rappresenta e quello che può essere in futuro. La nostra speranza è che possa stimolare un dibattito tra tutti coloro che andranno ad amministrare le proprie realtà locali, l’idea di unire cultura alla base pratica è il modo migliore per far splendere le proprie risorse.

Viviamo infatti in un particolare periodo storico dove le opportunità si sono ridotte drasticamente, chi è giovane non ha più prospettive come potevano averle prima i propri genitori, la politica stessa viene vissuta con un disinteresse misto ad apatia generale, ormai incapace di rispondere al problema sociale che si è radicato. Con le nostre due realtà divulgative, una giornalistica e nazionale e l’altra amministrativa e territoriale, vogliamo stimolare il più possibile un dialogo vero tra politica e società civile portando tematiche che finora sono sempre state discusse superficialmente.

Con la presentazione del libro di Guido Santulli, scrittore abruzzese che ha portato la nostra terra per tutta Italia onoradola, parleremo de “Il Mare d’Italia” offerto da una visione prettamente letteraria e culturale sino poi a raggiungere i naturali sbocchi offerti dal libro, quelli territoriali ed amministrativi.

La stessa idea è quella di proporre una serie di eventi per tutto l’Abruzzo, nostra regione madre, al fine da poter sempre più creare una catena solidale fatta di consapevolezza, cultura e amore nei confronti del territorio” dichiara Vanessa Combattelli, co-organizzatrice dell’evento e co-fondatrice di Giovani A Destra e Radici Italia.

Saranno presenti ad inaugurare e concludere l’iniziativa anche William Grandonico e Manuel Di Pasquale, rispettivamente anche loro co-fondatori di Giovani A Destra e Radici Italia. William, Vanessa e Manuel insieme hanno fondato da tre anni una realtà nazionale che oggi conta numerosi iscritti e continua ad avere molta fortuna, tutti e tre abruzzesi hanno portato l’amore per la propria terra fuori regione.

Lo stesso si può dire per lo scrittore Guido Santulli, che nelle sue opere ha sempre concesso un attento accento per divulgare l’importanza delle proprie radici e della propria identità. Interverranno poi Fabrizio Di Stefano (Responsabile Enti Locali LEGA), Carola Profeta (Presidente “Noi con La Famiglia”), Sabrina Bocchino (Consigliere Regonale LEGA), l’On. Antonio Martino (deputato Forza Italia), Marco Forconi (FdI, Montesilvano) e il geografo Antonio Fares.