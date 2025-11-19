Eventi in Abruzzo nel weekend dal 21 al 23 novembre 2025

REGIONE – Dal 21 al 23 novembre 2025, l’Abruzzo celebra l’autunno con una serie di eventi che uniscono sapori autentici, cultura popolare e atmosfere calorose. Tra borghi e paesi, la tradizione si rinnova con appuntamenti imperdibili. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Gli appuntamenti golosi

A Caprara di Spoltore (PE) si svolge la prima edizione di Sapori d’Autunno, una serata enogastronomica dedicata ai profumi e ai sapori della stagione, con degustazioni di piatti tipici e momenti di convivialità. A Montesilvano, in piazza Armando Diaz, spazio al Carbonara Festival, che porta in tavola il meglio della cucina romana. A Santa Petronilla, frazione di Roseto degli Abruzzi, torna la Festa della Castagna, con stand gastronomici e iniziative dedicate al frutto simbolo dell’autunno. A Tollo protagonista è invece Wine e Varrajne, l’evento che celebra il vino locale e le eccellenze del territorio con degustazioni e musica.

Mercatini di Natale

Atmosfera natalizia in Abruzzo con tanti appuntamenti dedicati alle feste: a Caramanico Terme prende vita il Villaggio di Babbo Natale, tra luci e animazioni per grandi e piccoli; a Campo di Giove tornano i mercatini del Borgo Incantato, con artigianato e prodotti tipici; a Bazzano sabato spazio ai tradizionali mercatini di Natale; mentre a Tussio il borgo si trasforma in un presepe vivente con l’evento Natale nel borgo.

Escursioni

Il weekend è l’occasione perfetta per vivere la natura in modo attivo e autentico. Sabato escursioni al Monte Meta e alle faggeta di Lama Bianca; domenica alla Fossa Pentima. Infine, domenica, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Teatro

Al Teatro Tosti di Ortona va in scena Rossomina, un intenso omaggio a Mina che ripercorre la carriera e le emozioni della grande voce italiana. A Pescara, invece, il Teatro Circus ospita la commedia Famiglia imbarazzia con Giuseppe Nino Mandrake, tra risate e situazioni esilaranti.

Cinema

Anteprima nazionale al Cinema Astra di Avezzano di “Parola di Tommaso”, il film su Tommaso da Celano, primo biografo di San Francesco.

Mostre e arte

L’Imago Museum di Pescara ospita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Mentre prosegue con successo a Chieti, da Art Abruzzo, la mostra “Riflessi Femminili” di Giovanni Iovacchini. Al Palazzo d’Avalos di Vasto l’autunno culturale si arricchisce con due esposizioni di grande interesse. Da una parte Alice non ha paura, mostra che esplora il mondo dell’infanzia e della crescita attraverso linguaggi artistici contemporanei, offrendo uno sguardo delicato e potente sulle emozioni. Dall’altra, l’omaggio a Tina Modotti, fotografa e attivista che ha segnato il Novecento con immagini di forte impatto sociale e umano