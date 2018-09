Al via oggi “Eventi Scalini 2018”: spettacoli, enogastronomia e intrattenimento a Chieti Scalo

Il 15 settembre la Notte Bianca

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, questa mattina, con l’Assessore alle Attività Produttive, Carla Di Biase, e il Consigliere Comunale Marco Russo, ha presentato il programma di “Eventi Scalini 2018”, cartellone di spettacoli, appuntamenti gastronomici e di intrattenimento coordinato dal Comune di Chieti e realizzato grazie al prezioso contributo dei commercianti di Chieti Scalo, che animerà la parte bassa della città dal 6 al 30 settembre.

Momento clou del cartellone la Notte Bianca dello Scalo, sabato 15 settembre, durante la quale l’intero “quadrilatero” intorno piazzale Marconi (via de Virgiliis, via Scaraviglia, viale Abruzzo, viale Croce, e l’area di risulta del parcheggio della stazione) sarà reso pedonale per ospitare spettacoli musicali e d’intrattenimento e stand enogastronomici.

«Un programma condiviso e realizzato in sinergia con i commercianti dello Scalo – ha spiegato l’Assessore Carla Di Biase – con i quali abbiamo lavorato a stretto contatto al fine di rendere il cartellone ricco di momenti dedicati ad ogni cittadino, dai più piccoli agli adulti, agli studenti universitari. Come deciso durante gli incontri – prosegue l’Assessore – durante la Notte Bianca ogni strada, autogestita dagli stessi esercizi commerciali del posto, proporrà eventi e band musicali differenti.

Il Comune di Chieti, oltre alla consulenza logistica e al coordinamento del traffico e della viabilità, ha previsto per ogni commerciante l’abbattimento totale della TOSAP mentre sarà a titolo gratuito il coordinamento artistico degli eventi musicali da parte dell’associazione Club 54».

Un ringraziamento ai commercianti è stato espresso anche dal consigliere comunale Marco Russo «la dedizione con cui hanno collaborato gli esercizi commerciali per l’organizzazione degli Eventi Scalini – ha detto – ripaga la grande amarezza per la mancanza di sponsor privati e il rammarico di non poter destinare risorse comunali ulteriori al cartellone scalino».

PROGRAMMA

6.9.2018

– Spettacolo di Danza “Danzando sotto le stelle”

a cura di ASD CENTRO DANZA JESSICA GENCHI

ore 21.00 Piazzale Marconi

8.9.2018

– Spettacolo per bambini “FAVOLANDO”

a cura di AVIS COMUNALE CHIETI

dalle ore 16.00 alle ore 21.00 Piazzale Marconi

– Concerto spettacolo “LE PEPITAS”

a cura di AVIS COMUNALE CHIETI

ore 21.00 Piazzale Marconi

9.9.2018

Spettacolo di Danza “Scuola Arte Danza”

a cura della scuola di Danza Antonella Mariotti

ore 21.00 Piazzale Marconi

13.9.2018

CONCERTO “DESPERADOS”

Tribute ufficiale italiano di MANNARINO

ore 21.00 Piazzale Marconi

14.9.2018

Evento Pugilistico a cura della pugilistica “DIODATO” 10^ edizione

Ore 21.00 Piazzale Marconi

15.9.2018

“HEROES” NOTTE BIANCA CHIETI

CONCERTI, ARTE, BUSKERS, FOOD, DJ SET

Dalle ore 20.00 alle ore 02.00

Piazzale Marconi, Via Scaraviglia, Via de Virgiliis, Via Colonnetta, Viale B. Croce, Viale Abruzzo.

16.9.2018

“ARTISTI RIUNITI”

Concerto delle cover ufficiali abruzzesi

Dalle ore 21.00 Piazzale Marconi

20/21/22.9.2018

Kermesse ” FERMENTO”

Festival ROCK

Ore 20.30 Viale B. Croce

28/29/30.9.2018

“STREET FOOD”

FESTIVAL DEL CIBO DA STRADA

Viale B. Croce e Viale Abruzzo