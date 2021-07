Eventi a Lettomanoppello estate 2021: il programma completo

LETTOMANOPPELLO – Con l’arrivo dell’Estate L’Amministrazione comunale di Lettomanoppello presenta il calendario dell’Estate Lettese 2021. Una programmazione trimestrale ricca di eventi variegati fra di loro ed un’offerta in grado di coprire le esigenze dell’intera popolazione lettese, ma anche dei visitatori che sosteranno nel nostro comune. La programmazione è frutto di un intenso lavoro fra l’Ente e tutte le associazioni del territorio che ringraziamo per il prezioso supporto e la proficua collaborazione. Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid19. Le Associazioni Lettesi che hanno collaborato per la realizzazione di tale calendario sono la Pro Loco Tholos, Donna e…, Athena Arti e Mestieri, Letto a…Teatro, Majella Bike Adventures, Per la Majella, Top Master, Scuola Calcio Lettese, Associazione Minatori vittime Bois du Cazier.

“Siamo riusciti a creare – dichiara l’Assessore Arianna Barbetta – una programmazione in grado di coprire gli interessi di tutti e che è in continuo ampliamento grazie alle collaborazioni di Associazioni e attività del territorio, sempre pronti a investire del tempo per Lettomanoppello. Avremo escursioni in e-bike e trekking dando valore al nostro territorio, musica dal vivo in tutti i weekend di Luglio e Agosto, presentazioni di libri, eventi sull’arte e cultura, ma anche attività per i più piccoli. Per il secondo anno consecutivo verrà riproposta la Manifestazione 10 Giornate in Pietra, storico evento legato alla tradizione locale della Pietra della Maiella e degli scalpellini. Due grandi novità ci saranno: la Notte Bianca dello Sport e Una festa tutta dedicata tutta alla Montagna. Inoltre si è data particolare attenzione alla Settimana di ferragosto per accogliere anche i turisti che soggiornano nei b&b locali e nei paesi limitrofi”.

Continua il Sindaco Simone Romano D’Alfonso: “I luoghi individuati sono funzionali al rispetto delle norme anti-covid19. Diversamente dagli altri anni non sarà possibile organizzare le nostre amatissime Feste e Sagre di paese che tanto ci rendono orgogliosi ma, nonostante ciò, con la seguente programmazione vogliamo dare un segnale forte di ripartenza a riprova che Lettomanoppello non si ferma! C’è la voglia sia di tornare alla normalità che di condividere momenti ludici insieme come comunità. L’augurio è che questi eventi siano l’inizio di una nuova ripartenza”.