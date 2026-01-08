REGIONE – In Abruzzo, il fine settimana dal 9 all’11 gennaio 2026 segna il passaggio dalle festività natalizie alla ripresa delle stagioni teatrali e dei grandi eventi culturali. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Fiere tradizionali, feste e ultimi Presepi viventi

A Teramo, a causa dei rinvii dovuti al maltempo nei giorni dell’Epifania, il programma è stato esteso: il 10 gennaio è in scena la Befana dei Pompieri in Piazza Martiri della Libertà, mentre l’11 gennaio il centro città ospita la XX edizione della Fiera dell’Epifania, aperta per l’intera giornata. A Rocca di Mezzo e ad Atessa si celebra San Leucio, patrono di entrambe le comunità, con ad Atessa una solenne funzione religiosa prevista alle 11. A Sant’Omero l’11 gennaio debutta la prima edizione del Presepe Vivente itinerante nel centro storico. A completare il calendario, il Presepe di Castellalto, in programma il 10 gennaio, arricchisce ulteriormente l’offerta di eventi legati alla tradizione natalizia.

Sport e Natura

Con l’inverno nel suo pieno, le stazioni sciistiche di Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice sono pronte ad accogliere migliaia di appassionati su oltre 100 km di piste. Per chi cerca un’esperienza più lenta e contemplativa, sono in programma suggestive ciaspolate che conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassante. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Teatro

A L’Aquila, l’11 gennaio lo Spazio Rimediato ospita “Dall’albo al boh”, uno spettacolo-laboratorio interattivo dedicato al mondo degli albi illustrati, pensato per famiglie, bambini e appassionati di narrazione visiva. A Pescara, invece, il 10 gennaio il Teatro Massimo accoglie l’avvocata e attivista Cathy La Torre con “Tutte le volte che le donne…”, un monologo civile che intreccia diritto, testimonianze e riflessioni sulla condizione femminile, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e profondamente attuale.

Concerti

A L’Aquila l’11 gennaio, alle ore18. presso il Ridotto del Teatro Comunale, concerto cameristico di alto livello con la violoncellista Miriam Prandi e la pianista Gloria Campaner organizzato dalla Società Aquilana dei Concerti “

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. A Giulianova, infine, Franco Murier propone Luce e fede, un itinerario artistico che esplora la spiritualità attraverso la materia e la luce, creando un dialogo intenso tra arte e interiorità. A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita dall’8 dicembre 2025 al 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.