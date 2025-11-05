Eventi in Abruzzo nel weekend dal 6 al 9 novembre 2025

REGIONE – C’è un momento dell’anno in cui l’Abruzzo si trasforma in una tavolozza di colori caldi, profumi intensi e sapori autentici. È novembre, quando le colline si tingono di rame e oro, i borghi si animano di sagre e le cantine aprono le loro porte per celebrare l’olio nuovo e il vino novello. Il weekend del 7-9 novembre 2025 sarà un’occasione perfetta per immergersi in questa atmosfera, tra eventi enogastronomici, feste tradizionali e appuntamenti culturali che raccontano l’anima più genuina della regione. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Feste e sagre d’autunno 2025 in Abruzzo: castagne, vino novello e olio nuovo

A San Vincenzo Vecchio, nel cuore della Valle Roveto, torna l’attesissima manifestazione “Frantoi Aperti”, giunta alla sua ventunesina edizione. Qui, l’olio extravergine diventa protagonista di un percorso del gusto che attraversa il borgo, tra degustazioni, cantine aperte, musica popolare e il suggestivo “Trekking degli Ulivi”, una camminata tra uliveti e frantoi che regala scorci mozzafiato e storie contadine.

Non lontano, a Loreto Aprutino, si celebra “ApruVino”, un evento dedicato al vino e alla cultura agricola che ha reso celebre questo angolo di Abruzzo. Le cantine locali aprono le porte ai visitatori, offrendo degustazioni, piatti tipici e spettacoli folkloristici che raccontano la passione per la terra e la convivialità che da sempre caratterizza la regione.

A Miglianico, il profumo delle castagne arrosto si mescola a quello del vino novello nella sagra “Novello e Castagne”, che per tre giorni anima il centro storico con musica dal vivo, mercatini e piatti della tradizione. Un’occasione per riscoprire il piacere delle cose semplici, tra un bicchiere di rosso e una risata sotto le luminarie autunnali.

Frisa celebra invece l’“Olio Nuovo”, con degustazioni, musica e tradizioni contadine.

Scanno, uno dei borghi più belli d’Italia, ospita “Deguscanno”, un festival del gusto che unisce sapori, tradizioni e paesaggi mozzafiato. Tra formaggi, salumi, legumi e dolci artigianali, il borgo si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove la cultura gastronomica diventa esperienza.

Escursioni

Il weekend è l’occasione perfetta per vivere la natura in modo attivo e autentico. Pedalare in e-bike tra i borghi del Gran Sasso, con il foliage che colora i sentieri, regala emozioni lente e panorami mozzafiato. E per chi cerca silenzi d’acqua e riflessi cristallini, un’escursione in canoa sul fiume Tirino è pura poesia. Sabato e domenica escursione per ammirare le Gole del Salinello in autunno.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Teatro

Al Teatro Talia di Tagliacozzo, domenica alle ore 18:00, va in scena uno spettacolo che fonde teatro e musica per rendere omaggio alla cultura napoletana e al grande Pino Daniele.

Concerti

Mimmo Locasciulli si esibirà al Teatro Francesco Paolo Tosti di Ortona domenica alle 17.30. Il concerto fa parte del suo tour 2025 e promette un viaggio musicale tra i brani più amati della sua carriera, con sonorità intime e testi poetici.

Mostre e arte

L’Imago Museum di Pescara ospita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Mentre prosegue con successo a Chieti, da Art Abruzzo, la mostra “Riflessi Femminili” di Giovanni Iovacchini, a partire da domenica Gianni Ortolano, ripropone al Museo Michetti di Francavilla al mare la mostra che celebra i 50 anni di carriera di Mimmo Locasciulli: “Intorno a quarant’anni.