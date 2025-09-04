REGIONE – L’Abruzzo si accende di eventi tra il 5 e 7 settembre offrendo un mix irresistibile di cultura. Di seguito alcuni dei principali appuntamenti perché sono davvero tantissimi. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano. Sabato trekking al Rifugio Sebastiani, domenica dal Bosco di Sant’Antonio al Colle Brignole.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Sagre e appuntamenti golosi

Tra le proposte più vivaci, spicca il Corropoli Beer Fest, che trasforma l’Anfiteatro S. Giuseppe in un vero e proprio villaggio della birra: tre giorni all’insegna di birre artigianali, street food e concerti live, in un’atmosfera festosa che richiama appassionati da tutta la regione. Da non dimenticare anche la Sagra dei Pipindune a Castelnuovo Vomano, dove il peperone locale diventa protagonista assoluto di piatti gustosi e atmosfere genuine. È il tipo di festa che profuma di campagna, di ricette tramandate e di sorrisi condivisi sotto le luci delle luminarie.

Sempre sabato, la provincia di Chieti ospita due appuntamenti imperdibili per chi ama le sagre e le feste popolari. La Festa Provinciale dell’Unità, nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Chieti, unisce dibattiti, musica e gastronomia in un evento che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. Parallelamente, a Casacanditella, la Fiera di San Gregorio anima il borgo con bancarelle, prodotti tipici e spettacoli, offrendo un’occasione perfetta per riscoprire le tradizioni abruzzesi.

Concerti e musica dal vivo

Venerdì a Pescara, il Porto Turistico Marina si trasforma in un palcoscenico sul mare per l’atteso live di Psicologi + Franco126, un connubio perfetto tra sonorità urban e cantautorato contemporaneo, capace di attrarre un pubblico giovane e appassionato. Poco più a sud, a Francavilla al Mare, la storica Piazza Sant’Alfonso accoglie i leggendari Ricchi e Poveri, per una serata all’insegna della nostalgia e dei grandi successi italiani che hanno fatto ballare intere generazioni. E per chi ama il rap e l’ironia, Shade sarà protagonista a L’Aquila, nel suggestivo Piazzale dell’Emiciclo, con il suo stile travolgente e le sue hit radiofoniche.

Il sabato non è da meno: a Penne, la raffinata voce di Erica Mou regalerà un concerto intimo e poetico, mentre a Cerratina di Pianella, la band 80 Voglia di 90 farà rivivere i mitici anni ’90 con un’esplosione di energia e revival. A Casacanditella, invece, la serata sarà animata dalla travolgente Tequila & Montepulciano Band, garanzia di divertimento e ritmi coinvolgenti.

Domenica chiude il weekend in bellezza con tre grandi nomi della musica italiana: Cristiano De André torna a Pescara con il suo repertorio intenso e profondo, Amedeo Minghi incanterà Cerchio con le sue melodie senza tempo, e Cristiano Malgioglio porta il suo stile eccentrico e teatrale a Monteodorisio. Ad Avezzano, infine, si attende Enrico Ruggeri, per un concerto che promette rock, parole e riflessioni.

Mostre e arte

A Pescara, l’Imago Museum ospita una delle mostre più suggestive dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì. Un viaggio nel surrealismo che incanta e disorienta, in un allestimento che valorizza l’opera come sogno condiviso. A Ceravento si può visitare “La geografia è destino”, un progetto poetico e visivo che racconta il paesaggio attraverso l’acqua e la carta. A Giulianova, le sculture di Rabarama si stagliano nel Loggiato Riccardo Cerulli, in un dialogo potente tra corpo e materia. A Barisciano, il Convento di San Colombo ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, con opere che raccontano il territorio attraverso lo sguardo di artisti locali.