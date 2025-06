REGIONE – Il weekend del 27, 28 e 29 giugno si preannuncia ricco di eventi imperdibili in Abruzzo, con un’ampia varietà di attività per tutti i gusti. È il momento perfetto per scoprire tradizioni, gustare sapori autentici e lasciarsi trasportare dalla magia del territorio. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo fine settimana, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Se cerchi avventura e adrenalina, non mancare di provare il kayak sul fiume Tirino oppure potrete partecipare all’opzione Kayak con aperitivo di mare, un modo perfetto per unire sport e gusto in un’unica esperienza. Tutti i giorni iI tour tra i borghi del Gran Sasso ti porterà a esplorare incantevoli paesini e storiche roccaforti. Prova anche un’uscita in ebike tra le terre dello zafferano a Navelli o scegli una pedalata nella Valle del Tirino, dove la bellezza naturale si fonde con la tranquillità dell’acqua. E se vuoi vivere un’avventura senza precedenti, non perdere l’opportunità di unae escursione nella Valle del Tirino in canoa o con la e-bike. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Infine, il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano è un’altra tappa affascinante da aggiungere al tuo itinerario.

Sagre e Feste

A Casoli, in contrada Pianibbie Ripitella, torna la Sagra della Pizza Scima, giunta alla sua 23ª edizione. Questo pane azzimo, simbolo della cucina povera frentana, viene celebrato con piatti tipici, arrosticini, dolci tradizionali e serate danzanti. Un’occasione per gustare la semplicità contadina e ballare sotto le stelle al ritmo di musica popolare e revival anni ’90. A Roseto degli Abruzzi, invece, si festeggia Santa Petronilla, patrona della città. Il borgo marinaro si anima con processioni, spettacoli pirotecnici, concerti e stand gastronomici sul lungomare. È una festa che unisce devozione e convivialità, molto sentita dalla comunità locale.

Anche Bucchianico si prepara a giorni di festa con eventi religiosi, musica dal vivo e mercatini artigianali. Venerdì e sabato nel centro storico di Roccavivi, nel Comune di San Vincenzo Valle di Roveto, itorna l’appuntamento con la manifestazione eno-gastronomica Vicoli di Gusto, giunta quest’anno alla sua undicesimaedizione

Infine, a Caramanico Terme, si rinnova l’appuntamento con l’Antica Fiera di San Giovanni, un evento che affonda le radici nel passato rurale del borgo. Tra bancarelle, prodotti tipici, erbe officinali e spettacoli folkloristici, la fiera è un tuffo nel tempo, perfetta per chi cerca autenticità e paesaggi mozzafiato nel cuore del Parco della Majella.

Roseto Gentile Fest

A Roseto degli Abruzzi, torna il Roseto Gentile Fest, un festival dedicato al benessere del corpo e della mente. Ogni giornata è scandita da attività fisiche al mattino, laboratori di consapevolezza nel pomeriggio e spettacoli serali. Tra gli ospiti più attesi ci sono Amara, e Gianluca Ginoble de Il Volo, protagonista domenica 29 in un dialogo sulla leggerezza dell’essere con Daniel Lumera

Concerti

Sabato, nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi, come detto, sarà protagonista Amara, voce intensa e poetica della nuova canzone d’autore italiana. Dopo un incontro pomeridiano con il pubblico e la presentazione del suo libro La certezza di essere viva, l’artista salirà sul palco alle 21:15 con il suo Amara Live Tour 2025. Il concerto, unico in Abruzzo, sarà un viaggio tra brani iconici come Il peso del coraggio e Che sia benedetta, omaggi a Battiato e De André, e nuove sonorità spirituali e intime che raccontano il suo percorso umano e artistico. Il giorno successivo, domenica 29, il testimone passa a Nino D’Angelo, che farà tappa al Porto Turistico di Pescara con il suo tour estivo. L’artista partenopeo, amatissimo da generazioni diverse, porterà in scena un repertorio che spazia dai classici della canzone napoletana alle hit più recenti, in un concerto che promette emozioni, cori e tanta energia popolare.

Mostre

Infine, l’arte avrà un posto di rilievo nel weekend abruzzese. La mostra “Salvador Dalì – Couple aux têtes pleines de nuages”, allestita presso l’Imago Museum a Pescara, offrirà ai visitatori un affascinante viaggio nel mondo surreale di uno dei più grandi artisti del XX secolo. La Fondazione La Rocca di Pescara è lieta di presentare la mostra personale di Luca Vitone.

Inoltre, a Chieti, mostra “Dal pop alla fiaba” presso la Galleria Trifoglio Arte a Chieti, Un viaggio attraverso le opere di artisti contemporanei come Franco Angeli, Giosetta Fioroni e Mario Schifano. E da domenica fino al 31 ottobre, il Convento di San Colombo a Barisciano ospiterà la sesta edizione della Collettiva d’Arte, un evento che fonde arte, storia e cultura.