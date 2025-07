REGIONE – Nel cuore dell’estate abruzzese, il secondo weekend di luglio si accende con una straordinaria varietà di eventi che celebrano la cultura, i sapori e le tradizioni del territorio e soprattutto la musica. Di seguito i principali appuntamenti ma vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Ogni giorno è possibile partecipare a tour guidati tra i borghi del Gran Sasso, alla scoperta di paesi storici, castelli medievali e paesaggi montani di grande fascino. Tra le esperienze consigliate, si segnalano le escursioni in e-bike nelle Terre dello Zafferano, con partenza da Navelli, che permettono di attraversare l’altopiano omonimo e visitare luoghi di interesse storico come Bominaco e Civitaretenga. Un’altra opzione è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale.

Sagre e appuntamenti golosi

A Civitella del Tronto, Un Borgo di Birra (14–20 luglio) anima le serate con degustazioni, musica e atmosfere medievali, mentre a Cologna Paese la Sagra de lu Stenmass (16–20 luglio) celebra un piatto rustico locale, tra convivialità e folklore.

A Collepietro, la Rievocazione storica della trebbiatura (17–20 luglio) riporta in vita i gesti antichi della campagna, accompagnati da sapori contadini e balli popolari. A Casoli di Atri, Pinta tra i dipinti (17–20 luglio) unisce arte e birra in un connubio creativo, mentre sempre a Casoli, il 18 e 19 luglio, si gusta la pizza fritta in una sagra che profuma di semplicità e bontà.

Il 19 luglio è una giornata da segnare: a Treglio va in scena il Rustellario, festa dedicata agli arrosticini, mentre a Miglianico Bile e Beer propone birre artigianali e street food in un’atmosfera giovane e frizzante. A Città Sant’Angelo, Dall’Etna al Gran Sasso (19–26 luglio) è un viaggio gastronomico tra sapori siciliani e abruzzesi, e a Sant’Omero, dal 20 al 26 luglio, la Sagra del baccalà offre ricette tradizionali a base di pesce, tra musica e convivialità.

Concerti e musica dal vivo

Venerdì si apre con un raffinato Omaggio a Billie Holiday all’Auditorium del Parco dell’Aquila. Ada Montellanico, accompagnata da un quartetto d’eccezione, rende tributo alla leggenda del jazz con eleganza e introspezione. Poco distante, nel chiostro dell’Abbazia di Propezzano a Morro d’Oro, Karima incanta con Lifetime, un concerto intimo e potente, dove la voce soul si fonde con il pianoforte di Piero Frassi.

Sul Lungomare Tosti di Francavilla al Mare, Irama porta il suo Shock Wave Festival e un’ondata di energia pop, tra hit e nuove sonorità. A Lanciano, invece, Fiorella Mannoia emoziona con Fiorella Sinfonica, accompagnata dall’Orchestra Saverio Mercadante: un viaggio orchestrale tra i suoi successi più amati.

Sabato ancora Francavilla al Mare protagonista con Tananai, che infiamma il palco con il suo CalmoCobra Live Tour, tra ironia, romanticismo e ritmo. A Celano, nel suggestivo Castello Piccolomini, Sergio Cammariere regala una serata di poesia e jazz con Una sola giornata, accompagnato da un ensemble di musicisti di altissimo livello.

Domenica si chiude in bellezza. A Montesilvano, Alice canta Battiato in un omaggio sinfonico al maestro siciliano, accompagnata dai Solisti Aquilani e dalla direzione musicale di Carlo Guaitoli. Sul lungomare di Francavilla, Tony Boy porta le sue vibrazioni trap e urban, affiancato da Artie 5ive per una serata ad alto impatto. Notte dei Serpenti al Teatro de Mare di Pescara la terza edizione della Notte dei serpenti. Sul palco saliranno oltre 200 artisti, tra cui grandi nomi della musica italiana come Riccardo Cocciante, Elettra Lamborghini, Paola Turci, Filippo Graziani, Piero Mazzocchetti e il rapper Rocco Hunt

Teatro

A Vasto, venerdì 18 luglio, Paolo Ruffini porta in scena Il babysitter – Quando diventerai piccolo capirai, uno spettacolo che mescola gag esilaranti e momenti di profonda tenerezza. L’attore toscano, con il suo stile ironico e diretto, si trasforma in un improbabile babysitter, dialogando con un bambino smarrito e con il pubblico su temi come la fantasia, la responsabilità e il valore dell’infanzia.

Pescara, sempre il 18 luglio, il sipario del Teatro Cordova si apre su Pelli e Pellicce, commedia brillante scritta da Simone Fraticelli e diretta da Omar Marchionno. A L’Aquila, il 18 luglio, Maurizio Battista conquista la Scalinata di San Bernardino con Una serata indimenticabile, spettacolo autobiografico che alterna comicità e riflessione Sempre alla Scalinata di San Bernardino, domenica 20 luglio, Giovanni Scifoni porta in scena Fra’ – San Francesco, la star del Medioevo, un monologo intenso e sorprendente

Mostre e arte

A Pescara, l’Imago Museum ospita una delle mostre più suggestive dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì. Un viaggio nel surrealismo che incanta e disorienta, in un allestimento che valorizza l’opera come sogno condiviso. Chi ama l’arte contemporanea può spostarsi a Chieti, dove la Galleria Trifoglio Arte propone “Dal pop alla fiaba”, un omaggio alla creatività italiana tra gli anni Sessanta e Settanta.

A Barisciano, continua la sesta edizione della Collettiva d’Arte al Convento di San Colombo, mentre a Ceravento si può visitare “La geografia è destino”, un progetto poetico e visivo che racconta il paesaggio attraverso l’acqua e la carta. A Giulianova, le sculture di Rabarama si stagliano nel Loggiato Riccardo Cerulli, in un dialogo potente tra corpo e materia. A Pettorano sul Gizio, nella suggestiva cornice del Castello Cantelmo, prosegue la mostra “Insieme per Nepente”, un’esposizione che unisce arte e memoria in un dialogo profondo con il territorio.