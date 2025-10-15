Home » Regione Abruzzo » Eventi in Abruzzo nel weekend dal 17 al 19 ottobre 2025
Eventi in Abruzzo nel weekend dal 17 al 19 ottobre 2025

Cosa fare nel fine settimana dal 17 al 19 ottobre in Abruzzo: sapori d'autunno, fiere, mostre, foliage ed escursioni

scritto da Marina Denegri

lungo le antiche rue 2025

REGIONE – L’autunno entra nel vivo e l’Abruzzo si accende di colori, profumi e appuntamenti che celebrano la bellezza del territorio. Dal 17 al 19 ottobre 2025, borghi, piazze e rifugi si trasformano in luoghi di incontro, gusto e memoria, con eventi che uniscono la tradizione contadina, la gastronomia e l’identità locale.

A Civitella Roveto torna uno degli appuntamenti più amati dell’autunno abruzzese: Lungo le Antiche Rue. Un percorso enogastronomico tra le vie del borgo, dove la Castagna Roscetta IGP è protagonista assoluta. Stand, cantine, musica popolare e artigianato locale accompagnano i visitatori in un viaggio tra sapori autentici e atmosfere d’altri tempi.

Per chi ama i sapori dal mondo, il piazzale antistante il centro commerciale Megalò, a San Giovanni Teatino, ospita l’International Street Food Festival. Cucine itineranti, birre artigianali, specialità esotiche e dolci internazionali: un’occasione per vivere un weekend multiculturale all’insegna del gusto e della convivialità.

Nel piccolo borgo di Senarica, immerso nel Parco Nazionale del Gran Sasso, si celebra la Festa della Castagna. Un evento che unisce folklore, gastronomia e musica, con caldarroste, piatti tipici, escursioni nei boschi e laboratori per bambini. Un’occasione per riscoprire il valore della comunità e della tradizione montana.

Nel centro storico di Teramo, si rinnova l’appuntamento con la Festa della Vendemmia, che celebra il rito della raccolta dell’uva con degustazioni, musica dal vivo e laboratori dedicati alla cultura vitivinicola. Un’occasione per riscoprire il legame tra città e campagna, tra tradizione e innovazione.

A Tornimparte, in provincia di L’Aquila, si rinnova l’appuntamento con l’Antica Fiera di Ottobre, che affonda le radici nella storia rurale del territorio. Mercato agricolo, esposizioni di bestiame, prodotti tipici e spettacoli equestri animano il paese in un’atmosfera autentica e festosa.

A Castelnuovo a Vomano, la Fiera d’Autunno propone un fine settimana tra prodotti della terra, artigianato, musica e laboratori. Un evento pensato per valorizzare le eccellenze locali e promuovere il turismo di prossimità, con attenzione alla sostenibilità e alla filiera corta.

Nel suggestivo scenario del Rifugio Il Ceppo, a Rocca Santa Maria, si svolge la Festa d’Autunno: escursioni guidate, degustazioni di piatti stagionali, attività per famiglie e momenti di relax immersi nella natura. Un’occasione per rallentare, respirare e riconnettersi con l’ambiente.

Foliage ed escursioni

Il foliage non è solo uno spettacolo visivo: è una condizione dell’anima. E in Abruzzo, tra vette, vallate e corsi d’acqua, diventa esperienza viva, da attraversare con lo sguardo e con il cuore. Ai piedi di Monte Amaro, si svela lo stupendo anfiteatro glaciale di Fondo Maiella: un luogo che sembra sospeso nel tempo, dove la faggeta domina con la sua eleganza discreta, interrotta solo da piccoli corsi d’acqua e cascatelle che raccontano storie antiche. Sempre il 19 ottobre é in programma un’escursione in Val d’Angri dove aceri, frassini e faggi compongono un mosaico di colori che cambia a ogni curva. È un’escursione pensata anche per le famiglie, per chi vuole camminare piano, godere dei dettagli, lasciarsi sorprendere.

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano. Sabato trekking al Monte Morrone, domenica alle Gole di Celano.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

All’Imago Museum di Pescara prende vita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Sempre a Pescara, la magia incontra il colore con la mostra delle Winx, pensata per incantare grandi e piccoli, mentre l’omaggio a Ennio Calabria con “Essere pittura” celebra la forza espressiva e la profondità del segno. Spostandosi nell’entroterra, il Convento di San Colombo a Barisciano ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, un racconto corale del territorio attraverso le opere di artisti locali, tra paesaggi, memoria e visioni contemporanee. Un fine settimana all’insegna della bellezza, tra suggestioni oniriche e radici abruzzesi.