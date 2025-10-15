REGIONE – L’autunno entra nel vivo e l’Abruzzo si accende di colori, profumi e appuntamenti che celebrano la bellezza del territorio. Dal 17 al 19 ottobre 2025, borghi, piazze e rifugi si trasformano in luoghi di incontro, gusto e memoria, con eventi che uniscono la tradizione contadina, la gastronomia e l’identità locale.

A Civitella Roveto torna uno degli appuntamenti più amati dell’autunno abruzzese: Lungo le Antiche Rue. Un percorso enogastronomico tra le vie del borgo, dove la Castagna Roscetta IGP è protagonista assoluta. Stand, cantine, musica popolare e artigianato locale accompagnano i visitatori in un viaggio tra sapori autentici e atmosfere d’altri tempi.

Per chi ama i sapori dal mondo, il piazzale antistante il centro commerciale Megalò, a San Giovanni Teatino, ospita l’International Street Food Festival. Cucine itineranti, birre artigianali, specialità esotiche e dolci internazionali: un’occasione per vivere un weekend multiculturale all’insegna del gusto e della convivialità.

Nel piccolo borgo di Senarica, immerso nel Parco Nazionale del Gran Sasso, si celebra la Festa della Castagna. Un evento che unisce folklore, gastronomia e musica, con caldarroste, piatti tipici, escursioni nei boschi e laboratori per bambini. Un’occasione per riscoprire il valore della comunità e della tradizione montana.

Nel centro storico di Teramo, si rinnova l’appuntamento con la Festa della Vendemmia, che celebra il rito della raccolta dell’uva con degustazioni, musica dal vivo e laboratori dedicati alla cultura vitivinicola. Un’occasione per riscoprire il legame tra città e campagna, tra tradizione e innovazione.

A Tornimparte, in provincia di L’Aquila, si rinnova l’appuntamento con l’Antica Fiera di Ottobre, che affonda le radici nella storia rurale del territorio. Mercato agricolo, esposizioni di bestiame, prodotti tipici e spettacoli equestri animano il paese in un’atmosfera autentica e festosa.

A Castelnuovo a Vomano, la Fiera d’Autunno propone un fine settimana tra prodotti della terra, artigianato, musica e laboratori. Un evento pensato per valorizzare le eccellenze locali e promuovere il turismo di prossimità, con attenzione alla sostenibilità e alla filiera corta.

Nel suggestivo scenario del Rifugio Il Ceppo, a Rocca Santa Maria, si svolge la Festa d’Autunno: escursioni guidate, degustazioni di piatti stagionali, attività per famiglie e momenti di relax immersi nella natura. Un’occasione per rallentare, respirare e riconnettersi con l’ambiente.

Foliage ed escursioni

Il foliage non è solo uno spettacolo visivo: è una condizione dell’anima. E in Abruzzo, tra vette, vallate e corsi d’acqua, diventa esperienza viva, da attraversare con lo sguardo e con il cuore. Ai piedi di Monte Amaro, si svela lo stupendo anfiteatro glaciale di Fondo Maiella: un luogo che sembra sospeso nel tempo, dove la faggeta domina con la sua eleganza discreta, interrotta solo da piccoli corsi d’acqua e cascatelle che raccontano storie antiche. Sempre il 19 ottobre é in programma un’escursione in Val d’Angri dove aceri, frassini e faggi compongono un mosaico di colori che cambia a ogni curva. È un’escursione pensata anche per le famiglie, per chi vuole camminare piano, godere dei dettagli, lasciarsi sorprendere.

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano. Sabato trekking al Monte Morrone, domenica alle Gole di Celano.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

All’Imago Museum di Pescara prende vita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Sempre a Pescara, la magia incontra il colore con la mostra delle Winx, pensata per incantare grandi e piccoli, mentre l’omaggio a Ennio Calabria con “Essere pittura” celebra la forza espressiva e la profondità del segno. Spostandosi nell’entroterra, il Convento di San Colombo a Barisciano ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, un racconto corale del territorio attraverso le opere di artisti locali, tra paesaggi, memoria e visioni contemporanee. Un fine settimana all’insegna della bellezza, tra suggestioni oniriche e radici abruzzesi.