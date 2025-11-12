Eventi in Abruzzo nel weekend dal 14 al 16 novembre 2025

REGIONE – Dal 14 al 16 novembre 2025, l’Abruzzo celebra l’autunno con una serie di eventi che uniscono sapori autentici, cultura popolare e atmosfere calorose. Tra borghi e paesi, la tradizione si rinnova con appuntamenti imperdibili. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Gli appuntamenti golosi

A Bellante Paese, torna la Sagra della Polenta, giunta alla sua 15ª edizione. Organizzata dalla Pro Loco, propone ogni sera dalle 18:00 piatti tipici come polenta rossa con salsiccia e costine, polenta bianca con funghi e pancetta, arrosticini, castagne e vino novello, il tutto in spazi coperti e riscaldati. Sabato, a Poggio delle Rose (Cermignano), si celebra San Martino a Lu Puje, festa popolare che affonda le radici nella cultura contadina. Tra stand gastronomici, canti e balli, si brinda al vino nuovo in un clima di condivisione e allegria. A Rocca di Mezzo, torna l’evento Urbi e Torbi, che anima il borgo con degustazioni, musica e prodotti tipici della montagna abruzzese. Domenica il borgo di Civitaquana ospita la quinta edizione del Festival dell’Olio, un evento che unisce gastronomia, artigianato e storia locale. Durante la giornata, i visitatori potranno degustare olio extravergine locale, partecipare a laboratori sensoriali, assistere a spettacoli musicali e visitare stand di prodotti tipici. Non mancheranno momenti culturali, con mostre e incontri dedicati alla storia dell’olivicoltura abruzzese.

Mercatini di Natale

Caramanico Terme si trasforma in un borgo incantato con l’arrivo del Villaggio di Natale, che inaugura la sua sesta edizione il weekend del 15 e 16 novembre. Le vie del centro storico si animano con casette in legno, luminarie artistiche, spettacoli itineranti e mercatini artigianali, offrendo un’esperienza immersiva per grandi e piccoli. Tra le attrazioni più amate ci sono la Casa di Babbo Natale, la fabbrica dei giocattoli, la Casa della Befana e la fattoria didattica, oltre a un vero pattinaggio su ghiaccio. L’ingresso è gratuito e il villaggio sarà aperto tutti i weekend e festivi fino al 6 gennaio 2026, con orario continuato dalle 10:30 alle 20:30.

Escursioni

Il weekend è l’occasione perfetta per vivere la natura in modo attivo e autentico. Pedalare in e-bike tra i borghi del Gran Sasso, con il foliage che colora i sentieri, regala emozioni lente e panorami mozzafiato. E per chi cerca silenzi d’acqua e riflessi cristallini, un’escursione in canoa sul fiume Tirino è pura poesia. Sabato e domenica escursione per ammirare le Gole del Salinello in autunno.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Teatro

Venerdì, al Ridotto del Teatro Comunale di L’Aquila, andrà in scena lo spettacolo “L’inferiorità mentale della donna”, interpretato da Veronica Pivetti. Al Teatri Camillo De Nardis di Orsogna, invece, si potrà assistere a “Stanlio & Ollio” . Sabato al Teatro Tosi di Ortona sarà la volta del musical “80 Voglia di… 80!” : un viaggio colorato e travolgente nei mitici anni Ottanta.

Concerti

Venerdì sera Nada sarà in concerto presso il Teatro dei Marsi. L’artista toscana porterà in scena il suo nuovo progetto musicale, Nitrito.

Mostre e arte

L’Imago Museum di Pescara ospita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Mentre prosegue con successo a Chieti, da Art Abruzzo, la mostra “Riflessi Femminili” di Giovanni Iovacchini.