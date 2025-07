REGIONE – Il weekend dal 1 al 3 agosto in Abruzzo si preannuncia ricco di emozioni e tradizioni. Tra borghi in festa, concerti sotto le stelle, rassegne cinematografiche e passeggiate nella natura, la regione offre un ventaglio di esperienze per tutti i gusti. Di seguito i principali appuntamenti ma vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Ogni giorno è possibile partecipare a tour guidati tra i borghi del Gran Sasso, alla scoperta di paesi storici, castelli medievali e paesaggi montani di grande fascino. Tra le esperienze consigliate, si segnalano le escursioni in e-bike nelle Terre dello Zafferano, con partenza da Navelli, che permettono di attraversare l’altopiano omonimo e visitare luoghi di interesse storico come Bominaco e Civitaretenga. Un’altra opzione è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale.

Sagre e appuntamenti golosi

Il fine settimana è un vero paradiso gastronomico: a Castelnuovo Vomano prosegue la Sagra della Costina tra grigliate e musica dal vivo. A Bellante Paese, la Sagra delle Lumache propone per tre giorni una selezione di ricette tradizionali. A Collecorvino, prende il via la Sagra Pipindune e Ove: peperoni e uova in mille varianti accompagnano serate musicali e danzanti. Immancabili anche la Sagra Gastronomica a Controguerra, e “Le Contrade del Piacere” a Miglianico, dove cibo, vino e spettacoli animano il borgo.

Concerti e musica dal vivo

Venerdì sera si esibiscono gli Anima Rock a Lanciano, i Lo Strano Percorso (tribute band 883 & Max Pezzali) a Pescina, e la Real Queen Experience a Spoltore. A Francavilla al Mare arriva Rose Villain, mentre a Introdacqua risuonano le note della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare.

Sabato 2 agosto, Ron si esibisce al Santuario Santa Maria dei Lumi a Civitella del Tronto, mentre a Sambuceto arrivano gli Of New Trolls per una serata in chiave rock. A Pescina si balla con Chronicles + Janelle DJ set, e a Canzano si ascolta il Ramona Cecchini Trio.i.

Teatro e cultura

Venerdì, nell’anfiteatro romano di Alba Fucens, debutta la rappresentazione nazionale di “Odissea da Omero”, spettacolo che intreccia epica classica e teatro contemporaneo in una cornice mozzafiato. A Teramo, per tutto il fine settimana, la piazza si trasforma in cinema sotto le stelle con la quarta edizione del International Imago Film Festival. Prosegue a Chieti il Theate Magic Summer, festival della magia e dell’illusionismo con artisti di fama internazionale.

Intrattenimento e festa

Sabato Torre de’ Passeri ospita la Notte Bianca: musica, giochi, spettacoli e negozi aperti fino a tarda notte. Nei borghi, continua il Weekend Guastamerolese con attività per famiglie e tradizioni locali.

Mostre e arte

A Pescara, l’Imago Museum ospita una delle mostre più suggestive dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì. Un viaggio nel surrealismo che incanta e disorienta, in un allestimento che valorizza l’opera come sogno condiviso. Chi ama l’arte contemporanea può spostarsi a Chieti, dove la Galleria Trifoglio Arte propone “Dal pop alla fiaba”, un omaggio alla creatività italiana tra gli anni Sessanta e Settanta.

A Barisciano, continua la sesta edizione della Collettiva d’Arte al Convento di San Colombo, mentre a Ceravento si può visitare “La geografia è destino”, un progetto poetico e visivo che racconta il paesaggio attraverso l’acqua e la carta. A Giulianova, le sculture di Rabarama si stagliano nel Loggiato Riccardo Cerulli, in un dialogo potente tra corpo e materia. A Pettorano sul Gizio, nella suggestiva cornice del Castello Cantelmo, prosegue la mostra “Insieme per Nepente”, un’esposizione che unisce arte e memoria in un dialogo profondo con il territorio.