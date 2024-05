Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Maggio 2024? Sagre, fiere e concerti all’aperto in primo piano

Il mese di maggio 2024 parte subito forte con la tradizionale processione dei Serpari, in programma il giorno 1 a Cocullo, una festa dalle origini antiche che si ricollega al rito pagano di venerazione della dea Angizia. Nel giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori, appuntamento anche a Teramo, con la Sagra delle “Virtù”: in molti ristoranti viene presentato il piatto di primizie della primavera. A Ortona, nel primo fine settimana del mese, Festa del Perdono, così chiamato dall’acquisto delle indulgenze a cui la festività di San Tommaso apostolo è connessa. A Bucchianico si rinnova l’appuntamento con la Festa dei Banderesi, in onore della vittoria sui nemici chietini.

Per gli eventi enogastronomici segnaliamo che a fine mese torna Cantine Aperte, il più importante evento di promozione dell’enoturismo in Italia. Da non perdere anche la nuova edizione di Francavilla fiori e fragole, che per un weekend del 4 e 5 trasformerà il Lungomare Tosti di Francavilla al mare in un giardino al mare.

Dal 16 al 19 appuntamento in piazza Duomo a L’Aquila con Vinaria. Un vero e proprio paradiso del vino e del formaggio. Sabato 18 il Pecora Folk Festival è pronto a far vibrare Catignano. Il Parco Comunale in Via G. D’Annunzio diventerà il palcoscenico di una festa imperdibile, tre stand gastronomici, laboratori di artigianato e musica live. Il 18, 19 e 20 Maggio a Loreto Aprutino si celebreranno il 313 anni dal miracolo di San Zopito. A fine mese, domenica 26, la 78ma edizione della Festa del Narciso a Rocca di Mezzo.

Il Porto Turistico Marina di Pescara ospiterà Sottocosta nel weekend dal 3 al 5. Negli stesso periodo, sabato e domenica, a L’Aquila si potrà visitare la Fiera del disco.

Passiamo alla musica. A Giulianova appuntamento con il Festival Internazionale delle Bande Musicali. prima però ci saranno i concerti di Silvia Mezzanotte a Francavilla al mare (il 1°) e a Pollutri , quello di Alex Britti a Pratola Peligna (il 18), de I Gemelli diversi a Chieti in occasione della Festa di San Giustino (l’11) e di Fiordaliso a Loreto Aprutino (il 20).

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel mese di maggio. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.