I giganti della strada il 4 maggio dalle ore 9 alle 13 a lezione di sicurezza con la Polizia stradale di Teramo e la Dedo driving school

TERAMO – La Tauro Autotrasporti, di Domenico Tauro, azienda leader della logistica a livello europeo, con base a Teramo, organizza La strada SiCura con Tauro – rispetto, salute e ambiente in programma sabato 4 maggio, dalle 9 alle 13. Si tratta di una giornata dedicata alla sicurezza in collaborazione con la Polizia stradale di Teramo e con la Dedo Driving school del pilota Alfredo De Dominicis, istruttore federale Aci Sport e formatore Aifos (Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza).

“La nostra storia”, spiega il titolare Domenico Tauro, “da oltre 35 anni è apprezzata in tutta Italia e nei più importanti Paesi europei, grazie a un impegno costante e all’attenzione nei confronti delle esigenze dell’utenza. Sempre di più, però, vogliamo garantire la sicurezza dei nostri dipendenti, dei nostri autisti, e di tutti gli utenti della strada e lavorare nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dei trasporti su gomma anche da un punto di vista ambientale. Con La strada SiCura con Tauro – rispetto, salute e ambiente vogliamo rendere ancora più evidente la qualità dei nostri servizi e la professionalità del nostro personale”.

All’iniziativa, in programma nella sede Tauro autotrasporti, in via Enzo Ferrari a Villa Zaccheo, frazione di Castellalto, prenderanno parte una cinquantina di autisti di mezzi pesanti, divisi in 5 gruppi che si alterneranno su 5 stazioni formative da circa 45 minuti ognuna.

Le stazioni formative saranno sia teoriche che pratiche con l’uso di un simulatore di guida eco, che misura la qualità dell’autista, e prove su strada con i Tir.

La Polizia stradale terrà due moduli sulla sicurezza mentre la Dedo driving school si occuperà degli altri tre.

Particolare attenzione, infine, sarà data anche al rispetto della salute e del benessere, delle persone e della natura. Un ulteriore sforzo per una azienda che da sempre si prodiga nella preparazione dei propri dipendenti a salvaguardia della salute propria e di tutti gli utenti della strada, con il fondamentale supporto delle forze dell’ordine e del pilota teramano Alfredo De Dominicis.

L’azienda di Domenico Tauro dà lavoro a 85 persone, tra impiegati e autisti, in un’area complessiva di 25mila metri quadrati, fornisce oltre 17 mila spedizioni annue in tutta Europa, in 32 Paesi serviti, per il trasporto di merci dei settori automotive, food and beverage, sanità, vetro, hi tech, moda e tessile, grande distribuzione organizzata.

Ha da tempo adottato un sistema di qualità che si basa sull’integrazione di tutte le funzioni aziendali in modo da ottenere la soddisfazione dei clienti, una maggiore efficienza interna, il miglioramento delle prestazioni ambientali, la garanzia della sicurezza e della salute dei dipendenti e delle comunità del territorio in cui opera.

Dispone di un parco veicolare di ultima generazione per ridurre al minimo le emissioni di CO2 e investe ogni giorno sul trasporto intermodale.