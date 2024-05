Cosa fare nel fine settimana dal 3 al 5 maggio 2024 in Abruzzo. In primo piano sagre primaverili, fiere e concerti

REGIONE – Primo weekend di maggio 2024. Passati il Ponte del 25 aprile e del 1° maggio, ci si tuffa nel periodo in cui aumentano le possibilità di trascorrere ore alla luce e all’aria aperta. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione dal 25 al 28 aprile 2024. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Mostre

Presso lo Spazio indipendente 16Civico di Pescara é visitabile la mostra “Le stanze della mente” di Maura Prosperi”. Sempre a Pescara, al Museo delle Genti d’Abruzzo” é allestita la mostra “De Rerum natura” di Antonio Pedretti.

Venerdì 3 maggio

Riflettori accesi sul mondo della nautica, del mare e degli sport acquatici a Pescara dove, al Porto Turistico, tornerà “Sottocosta”. Prosegue a Vasto il Primavera Festival.

Sabato 4 maggio

Secondo giorno al Porto Turistico Marina di Pescara di Sottocosta. Prosegue a Vasto il Primavera Festival. Francavilla fiori e fragole trasformerà il Lungomare Tosti di Francavilla al mare in un giardino al mare grazie a esposizioni provenienti da tutta. Non mancheranno stand gastronomici presso i quali degustare prodotti tipici. La Parrocchia di Santa Maria Immacolata a Guilmi organizzerà la Festa in onore di San Mauro e San Nicola di Bari. Festa patronale in onore di Sant’Emidio e San Domenico Abate a Pretoro. Alla Camera di Commercio di Chieti prenderà il via la nuova edizione di “I love reptiles”, fiera degli animali esoticiA.lle 21 al Teatro Cinema Circus di Pescara Alessandro Di Battista ripercorrerà le incredibili vicende del giornalista Julian Assange. Alla stessa ora al Teatro Massimo di Pescara Filippo Nigro porterà in scena o spettacolo “Every Brilliant Thing – Le cose per cui vale la pena vivere”.

Domenica 5 maggio

Terzo e ultimo giorno al Porto Turistico Marina di Pescara di Sottocosta. Prosegue a Vasto il Primavera Festival. Secondo e ultimo giorno di Francavilla fiori e fragole dìe a Guimi della Festa in onore di San Mauro e di San Nicola di Bari. Festa patronale in onore di Sant’Emidio e San Domenico Abate a Pretoro. Ultimo giorno anche della nostra “I love reptiles” alla Camerca di Commercio di Chieti. Alle 21 all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare Peppe Servillo che sarà in concerto con “Napulitanata”. Concerto gratuito di Silvia Mezzanotte a Pollutri.