Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Giugno 2023? Infiorate del Corus Domini, Festa di San Vito e San Nicola e storica di Bucchianico

Il mese di giugno 2023 parte con un weekend lungo e, quindi, con tanti eventi in programma. Dal 2 al 4 nella cornice della Costa dei Trabocchi si svolgerà Art Bike & Run + Wine. Tre giorni di manifestazioni e attività per tutta la famiglia: ciclismo, bike, ciclopedalata enogastronomica, ma anche street art, incontri, socialità, degustazione delle tipicità enogastronomiche abruzzesi. Sabato 3 e domenica 4 a Montazzoli (CH) si svolgerà la Festa di San Nicola. Domenica 11 Carunchio (CH) e il borgo medievale di Roccascalegna (CH) saranno invasi dalle Infiorate del Corpus Domini. Nel weekend del 15 e 16, a Tufillo (AQ), si terrà la Festa di San Vito e San Nicola. Il giorno 17 a Rendinara (AQ), in località Sant’Antonio, tornerà per la venticinquesima volta la Festa della Pastorizia. Durante l’evento saranno inseriti laboratori ludico-esperienziali per bambini, rievocazioni e dimostrazioni della vita del pastore, con la produzione della ricotta e del formaggio “piccione” e saranno organizzati trekking a piedi e a cavallo. Gli stand enogastronomici proporranno piatti tipici della vita di campagna, allietati da musica canti e balli a tema. Martedì 18, invece, a Bucchianico (CH), in attesa della Festa storica del 22, 23 e 24 ci sarà la sfilata di canestri e carri.

Eventi enogastronomici

Dal 1 al 4 lo Street Food farà tappa sul lungomare di Pescara: Food Truck, ApeCar e stand Cucina si sfideranno a colpi di padelle fiammanti per trasformare preziose materie prime in piatti gourmet da leccarsi i baffi. Il giorno 2, a Celenza sul Trigno (PE), si svolgerà Borgo Gusto con degustazioni di prodotti enogastronomici e tanto divertimento per adulti e bambini. Dal 2 al 4 a Raiano si svolgerà la 66ma edizione della Sagra della ciliegia, con stand gastronomici, torneo di calcio, di scacchi, gara ciclistica, dimostrazione di karate, street food, spettacoli musicali, artisti di strada, giocolieri, dj set e molto altro. Sempre dal 2 al 4, a Città Sant’Angelo, andrà in scena Borgo DiVino in Tour, dove si potranno degustare oltre cento etichette di vini provenienti da più di trenta cantine locali e nazionali.

Il giorno 9 si terrà la prima edizione di Spoltore Wine Experience, un evento gratuito interamente dedicato alla degustazione del vino. Il 9 e il 10, appuntamento a Casoli (CH) con il 1° Festival delle pallotte cace e ove: due serate all’insegna della musica e del divertimento, accompagnate dalle tipiche pallotte cace e ove abruzzesi e non solo. Il 10 e 11 torna a Prezza (AQ) la Festa del carciofo, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione. Dal 22 al 24 a Pianibbie Ripetella di Casoli (CH) ventunesima edizione della Sagra della Pizza Scima. Negli stessi giorni lo Street Food approderà sul Lungomare Cordella di Vasto (CH). Il 23 e 24 appuntamento con Vicoli di Gusto a Roccavivi (AQ)

Musica

Sabato 3, alle ore 18,00, nella suggestiva abbazia benedettina di San Pietro ad Oratorium, a Capestrano (AQ), si avvierà la prima edizione del festival di musica jazz A love supreme, promosso dall’associazione culturale Maks, con il concerto solista di Dimitri Grechi Espinoza. Sempre il giorno 3, alle 21.30, dalla Piazza Risorgimento di San Benedetto dei Marsi (AQ) partirà ufficialmente il Tour estivo dei “KOM Vasco Tribute Band“. Il giorno 4 Tonino Carotone sarà in concerto a Silvi Marina (TE) con il suo “Etiliko Romantico Tour”. Domenica 11, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Guardiagrele (CH), concerto del violinista Uto Ughi. Sabato 17, invece, alle Torri Montanare di Lanciano (CH) si svolgerà l’evento “Music for Nature – Pierino e il Lupo – Un piccolo cuore marsicano”. A Pescara, il 21 si terrà il concerto della Grande Orchestra Avion Travel al Teatro Gabriele D’Annunzio, mentre il 23 e 24 andrà in scena l’Indie Rocket Festival al Parco ex caserma di Cocco.