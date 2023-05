KOM Vasco Tribute Band in concerto a San Benedetto dei Marsi

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Parte ufficialmente il Tour estivo dei “KOM Vasco Tribute Band” e la prima data è segnata per il 3 Giugno a San Benedetto dei Marsi (AQ). La band salirà sul palco di Piazza Risorgimento alle ore 21.30 con il loro spettacolo travolgente e l’energia che li ha da sempre contraddistinti, portando il loro nome ad essere apprezzato su tutto il territorio nazionale. Con la voce di Mirco Salerni (da 25 anni indiscusso portavoce abruzzese della musica di Vasco) e la sua storica band, vi aspettiamo carichi come sempre per trasformare la piazza in un autentica Arena del Rock. La band ringrazia il “Comitato Feste, nati nel 1983-San Benedetto dei Marsi” e l’agenzia “Palumbo Eventi”.

