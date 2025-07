REGIONE – Il 7 luglio 2025 l’Abruzzo si trasforma in un palcoscenico diffuso dove arte, cultura e natura si intrecciano in un mosaico di emozioni. Di seguito i principali appuntamenti, Ma vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Mostre e arte

Le mostre d’arte sono protagoniste in diverse città: A Pescara, l’Imago Museum ospita la straordinaria mostra “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalí, visitabile fino al 2 novembre. L’opera del 1937, firmata con Gala, è un viaggio onirico tra simboli e visioni sospese nel tempo, Sempre a Pescara, la galleria Ceravento propone la mostra “La geografia è destino” di Daniela d’Arielli, un progetto site-specific che esplora il tema del viaggio attraverso 156 acquerelli su buste trattate con acqua di mare.

A Chieti, La Galleria Trifoglio Arte propone invece “Dal pop alla fiaba“, aperta ogni giorno fino al 14 luglio dalle 9:30 alle 20:00. A Barisciano, il Convento di San Colombo ospita la 6ª edizione della collettiva “L’arte per il territorio”, con opere di artisti locali in dialogo con la natura e la memoria del luogo. A Giulianova, nel Loggiato Cerulli, l’artista Rabarama (Paola Epifani) espone oltre 20 sculture monumentali nella mostra “Anima Mundi”, un inno alla complessità dell’essere umano e alla sua connessione con il cosmo.

Sagre e Feste

Torna a Campovalano di Campli (TE) la Sagra del Tartufo, giunta alla sua 24ª edizione. Organizzata dall’associazione Campovalano Viva, l’evento unisce gastronomia d’eccellenza e valorizzazione culturale, con piatti al tartufo, concerti, laboratori e visite guidate notturne gratuite alla Necropoli di Campovalano, uno dei siti archeologici più importanti d’Abruzzo.

Escursioni e attività outdoor

Tra le proposte quotidiane più amate de Il Bosso (www.ilbossoit) ci sono le escursioni in canoa sul fiume Tirino, adatte a tutte le età. Accompagnati da guide esperte, si scivola sull’acqua limpida tra ninfee, trote e aironi, in un paesaggio che sembra uscito da un dipinto. Per chi preferisce pedalare, i tour in e-bike attraversano le Terre dello Zafferano, con partenza da Navelli, e conducono tra altopiani, borghi storici come Bominaco e Civitaretenga, e panorami mozzafiato. Non mancano le proposte per le famiglie, come la pedalata nella Valle del Tirino, tra vigneti e natura incontaminata, o le attività di educazione ambientale pensate per i più piccoli.

I Cantieri dell’Immaginario

A L’Aquila, nell’ambito dei Cantieri dell’Immaginario, va in scena “Ali, una storia d’amore e… immondizia”, uno spettacolo comico e poetico senza parole, mentre in serata i Solisti Aquilani rendono omaggio a Franco Battiato con “Eri con me. Alice canta Battiato”.

Foto di archivio