Cosa fare nel fine settimana del 25 al 28 aprile 2024 in Abruzzo. In primo piano sagre e feste di primavera

REGIONE – Siamo arrivati all’ultimo weekend di aprile 2024, che quest’anno si unisce alla Festa della Liberazione dando vita ad un lungo ponte. Dopo un anticipo di estate il meteo é tornato a fare le bizze creando instabilità e indecisione in chi aveva programmato giornate all’aperto. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione dal 25 al 28 aprile 2024. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Mostre

Presso lo Spazio indipendente 16Civico di Pescara é visitabile la mostra “Le stanze della mente” di Maura Prosperi”. Sempre a Pescara, al Museo delle Genti d’Abruzzo” é allestita la mostra “De Rerum natura” di Antonio Pedretti. Al Teatro Fenaroli di Lanciano la mostra, a ingresso libero, “Da solo non basto”.

Giovedì 25 aprile

Torna a Vasto l’appuntamento con Primavera Festival, giunto quest’anno alla sua seconda edizione: giochi per bambini, sport, musica e gastronomia. Seconda giornata a Giulianova della 129ma edizione della Festa di Santa Maria dei Lumi: giornata dedicata allo sport e in particolare al calcio e al ciclismo. Al Porto Turistico di Pescara arriva la Mostra del Fiore Florviva, l’appuntamento imperdibile per gli amanti di piante, fiori e arridi da esterno. A Cupello torna il Festival del Carciofo dopo aver ottenuto per il 2023 la denominazione di Sagra di qualità. Fiera di primavera a Collecorvino con artigianato, food , giochi e laboratori per bambini.

Venerdì 26 aprile

Si apre nel centro storico di Cepagatti la prima edizione della Festa di Primavera. Prosegue a Vasto il Primavera Festival. Terzo giorno a Giulianova della 129ma edizione della Festa di Santa Maria dei Lumi. Al Porto Turistico Marina di Pescara secondo giorno della Mostra del Fiore Florviva. A Cupello terzo giorno del Festival del Carciofo.

Sabato 27 aprile

Secondo e ultimo giorno nel centro storico di Cepagatti la prima edizione della Festa di Primavera. Prosegue a Vasto il Primavera Festival. Prosegue a a Giulianova della 129ma edizione della Festa di Santa Maria dei Lumi: giornata clou con il concerto dei Nomadi a partire dalle 21.30. Al Porto Turistico Marina di Pescara terzo giorno della Mostra del Fiore Florviva. A Cupello quarto giorno del Festival del Carciofo. Alle 21, al Teatro Cordova di Pescara, torna in scena “Codice a Sbarre”, lo spettacolo comico più popolare e più amato della compagnia Estrodestro.

Domenica 28 aprile

Prosegue a Vasto il Primavera Festival. Al Porto Turistico Marina di Pescara ultimo giorno della Mostra del Fiore Florviva. Ultimo giorno a Cupello per il Festival del carciofo. Festa di Primavera a Paglieta con giochi, musica e sport.